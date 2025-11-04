Embryos Clinic achiziţionează centrul Calla din Oradea şi devine cel mai mare lanţ de clinici FIV din România

Embryos Clinic, una dintre cele mai importante reţele de fertilizare in vitro din România, a anunţat achiziţia Centrului de diagnostic şi tratament al infertilităţii Calla din Oradea, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia consolidează prezenţa Embryos în vestul ţării şi marchează o nouă etapă în strategia de expansiune naţională a companiei.

Achiziţia vine după deschiderea unei clinici-satelit la Buzău şi preluarea Adella Clinic din Sofia, parte dintr-un plan de extindere susţinut de Integral Capital Group, care a devenit acţionar majoritar al Embryos la începutul acestui an. Reţeaua Embryos gestionează în prezent cea mai mare echipă medicală supra-specializată în fertilizare in vitro din România, iar cifra de afaceri estimată pentru 2025 depăşeşte 15 milioane de euro.

„Integrarea Calla sub umbrela Embryos este un pas firesc, în beneficiul pacienţilor şi al echipelor medicale. Cu expertiza laboratorului Embryos din Bucureşti şi dedicarea echipei din Oradea, Embryos-Calla devine liderul reproducerii umane asistate din România şi din regiune”, a declarat dr. Andreea Velişcu, cofondator Embryos.

Fondată în 2018, Embryos Clinic s-a impus ca lider în medicina reproductivă din România, obţinând în 2024 cel mai mare număr de naşteri prin FIV la nivel naţional, conform datelor Agenţiei Naţionale de Transplant. După această achiziţie, reţeaua include clinici în Bucureşti, Oradea, Buzău şi Sofia, cu planuri de extindere în alte oraşe din România şi sud-estul Europei.