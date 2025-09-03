Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Emmanuel Macron avertizează Israelul că „nicio ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va opri mişcarea de recunoaştere a Palestinei

M.P.
Internaţional / 3 septembrie, 08:11

Emmanuel Macron avertizează Israelul că „nicio ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va opri mişcarea de recunoaştere a Palestinei

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat marţi Israelul în privinţa oricărei „ofensive” sau „tentative de anexare” teritorială, afirmând că acest lucru nu va opri mişcarea de recunoaştere a statului palestinian, relatează AFP, de la care reluăm următoarele.

„Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare şi de strămutare a populaţiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o împreună cu prinţul moştenitor şi la care s-au alăturat deja numeroşi parteneri”, a declarat Emmanuel Macron, referindu-se la o discuţie cu moştenitorul tronului saudit, Mohammed bin Salman.

Decizia americană de a nu acorda vize responsabililor palestinieni pentru a veni la Adunarea Generală a ONU „nu este acceptabilă”, a adăugat preşedintele francez. „Solicităm revizuirea acestei măsuri şi permiterea unei reprezentări palestiniene în conformitate cu acordul pentru sediul ONU”, a mai spus el.

Preşedintele francez reaminteşte, într-un mesaj postat pe X, că va coprezida împreună cu prinţul moştenitor saudit, pe 22 septembrie, la sediul ONU din New York, o conferinţă privind „soluţia celor două state”, în cadrul căreia Parisul, alături de alte câteva ţări, îşi va formaliza recunoaşterea statului palestinian.

În declaraţia sa. Emmanuel Macron anticipează reacţia pe care ar putea-o avea Israelul faţă de această mişcare de recunoaştere a statului palestinian. Potrivit presei, Israelul ar intenţiona să anexeze teritorii situate în Cisiordania ocupată ca răspuns la recunoaşterea statului palestinian.

Israelul consideră că recunoaşterea statului palestinian echivalează cu acordarea „unei recompense pentru Hamas”, după masacrele comise la 7 octombrie 2023 împotriva populaţiei israeliene. În mesajul său, Emmanuel Macron pledează pentru „un armistiţiu permanent”, pentru „eliberarea tuturor ostaticilor”, „transportul masiv de ajutor umanitar către populaţia din Gaza şi desfăşurarea unei misiuni de stabilizare în Gaza”.

„Lucrăm, de asemenea, pentru ca, a doua zi, Hamas să fie dezarmat şi exclus din orice guvernare a Fâşiei Gaza, Autoritatea Palestiniană să fie reformată şi consolidată, iar Fâşia Gaza să fie complet reconstruită”, a adăugat el.

Mişcarea de recunoaştere a unui stat palestinian stârneşte nemulţumirea Statelor Unite. Într-o conversaţie cu omologul său francez Jean-Noël Barrot, secretarul de stat Marco Rubio a reiterat „opoziţia fermă” a Statelor Unite „faţă de orice recunoaştere unilaterală a unui stat palestinian”, potrivit Departamentului de Stat.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 03.09.2025, 08:48)

    La fel ca si atacul japonez de la Pearl Harbour, intrarea ca in brânză a fanaticilor Hamas în Israel ridică multe semne de întrebare. Asta cu atât mai mult acum când Israelul dorește să anexeze Gaza și Cisiordania. Atacul terorist Hamas este folosit clar ca un casus belli cu binecuvântarea lui Trump pentru finalizarea acestei operațiuni de anexare. La fel ca și în cazul Donbasului, nu se poate face nimic.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 09:21)

      Adica, sa negam ca hamas a invadat si a facut atrocitati acolo?

