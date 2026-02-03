Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
U.B.
Comunicate de presă / 3 februarie, 14:44

Energy Week Black Sea 2026

Energy Week Black Sea 2026 va avea loc în perioada 4-5 februarie la NORD Events Center din Bucureşti, reunind factorii de decizie seniori care modelează tranziţia către energia curată în regiunea Mării Negre, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Evenimentul este organizat de Invest In Network şi va aduce împreună factorii de decizie politici, reglementatori, companii de utilităţi, dezvoltatori, investitori, finanţatori şi cumpărători corporativi de energie din România, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Turcia, Georgia şi pieţele europene mai largi.

Ediţia a şasea se concentrează pe accelerarea implementării energiei regenerabile, consolidarea reţelelor şi a interconectorilor transfrontalieri, stimularea investiţiilor şi creşterea securităţii energetice regionale. Agenda include, de asemenea, un accent extins pe infrastructura şi centrele de date alimentate de inteligenţa artificială, ca factori emergenţi ai cererii de energie curată.

Energy Week Black Sea combină o conferinţă la nivel înalt cu întâlniri structurate B2B, susţinute de platforma InNet Connect a Invest In Network, care permite participanţilor să programeze întâlniri şi să se angajeze în discuţii ţintite şi orientate spre rezultate pe durata evenimentului.

Energy Week Black Sea s-a afirmat drept principala platformă pentru tranziţia energetică în regiune, recunoscută pentru impactul internaţional şi formatul orientat spre încheierea de afaceri.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

