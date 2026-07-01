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E.ON Energie România investeşte 40 milioane de euro în digitalizare şi inteligenţă artificială

A.M.
Companii / 1 iulie, 11:50

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Compania E.ON Energie România va aloca o sumă de 40 milioane de euro până în anul 2030 pentru accelerarea proiectelor de digitalizare şi implementarea unor soluţii bazate pe inteligenţa artificială (AI), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Bugetul programat pentru următorii cinci ani marchează o creştere de aproape 70% faţă de sumele investite în perioada precedentă, obiectivul principal fiind modernizarea interacţiunii cu portofoliul de clienţi, informează furnizorul de utilităţi.

Strategia comercială vizează transformarea platformei E.ON Myline într-un hub digital integrat, primele sisteme de asistenţă virtuală pe bază de AI urmând să devină operaţionale în cursul acestui an, notează documentul oficial.

Noile instrumente vor permite utilizatorilor accesarea în timp real a datelor personalizate privind consumul, soldurile sau explicaţiile detaliate ale facturilor emise, fiind introduse totodată facilităţi dedicate segmentului de prosumatori, transmite compania.

„Ne dorim să ducem experienţa clienţilor la următorul nivel. De aceea, vom investi până în 2030 cu aproape 70% mai mult decât în ultimii cinci ani pentru a dezvolta serviciile digitale şi asistenţi virtuali care ne ajută să fim mai aproape de oameni. Următorul pas este folosirea inteligenţei artificiale care nu doar răspunde, ci acţionează eficient pentru client”, declară Claudia Griech, director general al E.ON Energie România.

Portalul digital al companiei centralizează în prezent aproximativ 1,6 milioane de conturi active şi gestionează un volum de 2,34 milioane de locuri de consum, înregistrând emiterea lunară a circa 1,9 milioane de facturi electronice, conform datelor interne.

Indicatorii de performanţă arată că peste 84% dintre utilizatorii aplicaţiei mobile apreciază rapiditatea operaţiunilor şi ofertele customizate puse la dispoziţie, arată raportul furnizorului.

Planul de dezvoltare pe termen mediu include integrarea serviciului E.ON Drive în ecosistemul Myline, operatorul depăşind pragul de 700 de puncte private de încărcare pentru vehicule electrice amplasate în 39 de judeţe, se menţionează în comunicat.

De asemenea, compania are în derulare proiectul „Sales Platform” pentru contractarea online a soluţiilor energetice şi extinde utilizarea sistemului „AI Search E.ON” pentru furnizarea de răspunsuri rapide, transmite sursa citată.

Investiţiile tehnologice realizate au susţinut o majorare cu peste 6% a portofoliului total de clienţi al E.ON între anii 2020 şi 2025, în timp ce numărul consumatorilor care au adoptat soluţii sustenabile (sisteme fotovoltaice, pompe de căldură sau staţii de încărcare) a depăşit pragul de 110.000 de utilizatori, informează compania.

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