Esteban Orozco, cedat de FC Argeş la Unirea Slobozia

Fundaşul spaniol Esteban Orozco, în vârstă de 27 de ani, a fost transferat definitiv de la echipa de fotbal FC Argeş la formaţia Unirea Slobozia, au anunţat, miercuri, cele două cluburi.

Esteban Orozco a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Antequera CF, Sant Rafel şi Betis Deportivo, iar în România a jucat la AFC Chindia Târgovişte.

Component al naţionalei Guineei Ecuatoriale, cu care a participat recent al Cupa Africii pe Naţiuni, în Maroc, Orozco a disputat 10 meciuri în acest sezon în Superligă şi 2 în Cupa României pentru FC Argeş.

În total, Orozco a adunat 53 de partide oficiale (Superligă, Liga 2 şi Cupa României) pentru ''vulturii violeţi''.