Ethereum trece de 4.000 de dolari pe fondul investiţiilor instituţionale şi al creşterii activităţii on-chain

Ethereum (ETH) a depăşit pragul de 4.000 USD, susţinut de o combinaţie de factori care includ intensificarea tranzacţiilor pe reţea, intrările masive de capital instituţional şi un climat de reglementare mai favorabil, arată o analiză Bitget.

Reţeaua Ethereum a înregistrat un record anual de peste 1,87 milioane de tranzacţii zilnice, reflectând extinderea ecosistemului - de la transferuri de stablecoin la protocoale DeFi şi pieţe NFT. Pe 11 august, ETF-urile bazate pe ETH au atras intrări nete de 1 miliard USD, conduse de fondul BlackRock, marcând un maxim istoric.

Potrivit Bitget, succesul ETF-urilor pe Bitcoin a deschis drumul pentru o adoptare accelerată a Ethereum de către instituţii, fenomen sprijinit şi de expunerea mediatică extinsă prin publicaţii financiare majore. De asemenea, fenomenul FOMO a amplificat creşterea, susţinut de declaraţii pozitive din partea unor personalităţi precum Tom Lee şi Eric Trump.

În paralel, universităţi precum Harvard şi companii precum Fundamental Global au anunţat investiţii importante în active digitale, iar trezoreriile Ethereum au acumulat 876.000 de monede doar în iulie, ajungând să deţină 0,9% din oferta totală.

Pe termen scurt, Bitget estimează că ETH ar putea testa pragul de 5.000 USD dacă se menţine peste 4.200 USD, însă un RSI în zona de supracumpărare ar putea declanşa o corecţie spre 3.600 USD. Scăderea dominanţei Bitcoin şi performanţele altcoin-urilor sugerează un posibil început al „sezonului altcoin-urilor”, cu condiţia menţinerii intrărilor constante de capital şi a creşterii capitalizării totale a acestora la 1,5 trilioane USD.