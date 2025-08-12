Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Eturia: Românii caută online vacanţele de vară

A.B.
12 august

Eturia: Românii caută online vacanţele de vară

Peste jumătate dintre turiştii români îşi caută vacanţa de vară în perioada iunie-august, iar insula portugheză Madeira urcă spectaculos în topul preferinţelor, arată o analiză realizată de Eturia pe baza datelor din platforma sejureuropa.ro. Potrivit companiei, 75% dintre căutări vizează pachete „zbor + hotel”, iar bugetul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 euro/persoană.

Clasamentul destinaţiilor europene în funcţie de căutări este condus de Barcelona şi Madeira (câte 10%), urmate de Paris şi Roma (8% fiecare), Zakynthos (7%), Istanbul (5%), iar câte 4% revin pentru Tenerife, Madrid şi Londra. În ceea ce priveşte rezervările efective din vara 2025, Madeira ocupă prima poziţie, cu 22% din total, urmată de Paris (11%), Malta (10%), Barcelona (9,75%) şi Mallorca (9,5%).

„Faptul că destinaţii precum Mallorca, Madeira sau Lisabona se numără printre cele mai rezervate vacanţe în Europa arată cât de mult apreciază călătorii combinaţia dintre peisajele deosebite, confort şi preţuri corecte. Vedem tot mai des turişti care, folosind platformele online, îşi construiesc vacanţele pas cu pas, alegând experienţe şi servicii adaptate propriilor dorinţe”, a declarat Sorin Stoica, CEO Eturia.

Analiza arată şi că Bucureştiul rămâne principalul punct de plecare (73% din căutări), urmat de Cluj (12%), Iaşi (6%), Timişoara (5%) şi, cu ponderi mai mici, Sibiu, Suceava şi Constanţa.

Eturia subliniază că turiştii devin tot mai creativi în planificarea vacanţelor: aproximativ 10% dintre cei care aleg combinaţia „zbor + hotel” adaugă ulterior experienţe culinare, tururi de oraş, bilete la evenimente sau excursii scurte cu trenul. Durata medie a unui sejur este de cel puţin trei nopţi, iar în cazul familiilor cu copii, bugetul poate ajunge la 5.500 euro, mai ales pentru destinaţiile din afara Europei.

Madeira atrage prin peisaje spectaculoase, climă blândă şi preţuri accesibile: o masă la restaurant simplu costă în medie 10 euro, o cină completă pentru două persoane ajunge la 50 euro, iar o cafea - 1,50 euro, potrivit datelor Numbeo.

Eturia, fondată în 2007, oferă pachete turistice personalizate în peste 150 de destinaţii şi operează platformele de rezervări sejureuropa.ro, sejurexotic.ro şi circuiterra.net. Compania a încheiat anul 2024 cu un rulaj de peste 30 milioane de euro şi are peste 80 de angajaţi.

12 august

12 august

12 august

