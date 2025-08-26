Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Europa îşi întăreşte apărarea cibernetică prin finanţări dedicate companiilor de securitate digitală

O.D.
26 august

Europa îşi întăreşte apărarea cibernetică prin finanţări dedicate companiilor de securitate digitală

Un număr de 121 de aplicaţii depuse de companii şi consorţii specializate în securitate cibernetică au fost evaluate în cadrul CYSSDE, o iniţiativă finanţată de Uniunea Europeană, anunţă Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Interesul ridicat demonstrează atât creşterea riscurilor cibernetice, cât şi nevoia urgentă de soluţii de protecţie inovatoare în sectoare esenţiale pentru societate şi economie.

Obiectivul programului

CYSSDE are rolul de a identifica experţi şi organizaţii calificate din Europa care pot testa securitatea digitală a companiilor şi dispozitivelor, cu accent pe: operatori de infrastructuri critice, producători de echipamente din sectoare cu risc ridicat, furnizori de servicii esenţiale, întreprinderi mici şi mijlocii din Uniunea Europeană.

Scopul principal este de a descoperi vulnerabilităţi înainte ca acestea să fie exploatate de atacatori cibernetici, reducând riscurile de întrerupere a serviciilor sau de compromitere a reputaţiei organizaţiilor.

Ce caută companiile

Potrivit ADR, cel mai mare interes a fost pentru: teste de penetrare şi evaluări de vulnerabilitate ale aplicaţiilor, testarea reţelelor şi a API-urilor. În schimb, sectoare precum tehnologia spaţială, livrare apă, industria alimentară şi producţia au atras un interes relativ mai scăzut, deşi şi acestea sunt expuse unor ameninţări cibernetice semnificative.

Deficitul de experţi în securitate

Numărul mare de aplicaţii confirmă şi lipsa acută de specialişti în securitate cibernetică. Tot mai multe companii îşi dau seama că nu îşi pot permite să ignore riscurile digitale şi apelează la expertiză externă pentru a-şi consolida sistemele.

În urma evaluării, zece proiecte considerate cele mai promiţătoare au fost selectate pentru finanţare, fiecare putând primi până la 200.000 de euro. Selecţia a fost făcută în funcţie de: gradul de inovaţie, alinierea la obiectivele programului, potenţialul de a îmbunătăţi securitatea produselor şi serviciilor digitale conforme cu Directiva NIS2. CYSSDE îşi propune să finanţeze cel puţin 20 de proiecte de testare în securitate cibernetică, cu un buget total de 4 milioane de euro. Următorul apel va fi lansat în ianuarie 2026.

Iniţiativa se înscrie în strategia mai largă a UE, prin programe precum Europa Digitală, dar şi prin reglementări precum Cyber Resilience Act şi Directiva NIS2, care pun presiune pe organizaţii să trateze cu seriozitate securitatea cibernetică.

În ţara noastră, NCC România este beneficiar direct al apelului pentru centrele naţionale de competenţă, contribuind la promovarea oportunităţilor de finanţare pentru organizaţiile româneşti interesate de proiectele CYSSDE.

Răspunsul masiv la apelul CYSSDE confirmă că ameninţările cibernetice nu mai sunt o problemă de viitor, ci o realitate a prezentului. Europa încearcă să-şi întărească apărarea prin finanţarea inovaţiei şi prin consolidarea unei reţele de experţi capabili să protejeze infrastructurile critice şi companiile în faţa unor atacuri care pot paraliza economii întregi.

