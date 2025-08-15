Europa sub asediul caniculei: două decenii de recorduri şi tragedii

English Version

Temperaturile extreme înregistrate în aceste zile confirmă un fenomen tot mai îngrijorător: multiplicarea şi intensificarea valurilor de căldură în Europa, un efect direct al schimbărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă. Continentul se încălzeşte mai repede decât orice altă regiune a lumii, arată datele observatorului european Copernicus.

• 2003 - şocul care a schimbat regulile

În prima jumătate a lunii august 2003, Europa de Vest a fost lovită de un episod canicular devastator, care a lăsat în urmă peste 70.000 de victime (numite de specialişti: "decese suplimentare') în 16 ţări. Franţa, Italia, Spania şi Portugalia au fost cele mai afectate, iar tragedia a determinat implementarea unor planuri speciale de alertă, precum „Planul Caniculă” în Franţa. Situaţia s-a repetat în alte regiuni: în 2010, Rusia a pierdut 56.000 de oameni din cauza căldurii extreme, iar în 2022, un studiu Inserm/ISGlobal a estimat 60.000 de decese suplimentare în 35 de ţări europene.

• Valuri de căldură de la est la vest şi de la nord la sud

Dacă în 2003 vestul şi sudul au fost epicentrele crizei, secolul XXI a adus episoade extreme în toate colţurile Europei. În 2010 Rusia s-a confruntat cu 45 de zile consecutive de caniculă, cu un record de 37,2 grade Celsius la Moscova; 2019: Ţările din nord-vest, precum Olanda, Belgia, Germania şi Regatul Unit, înregistrează temperaturi istorice, iar Franţa atinge 46 grade Celsius; 2021: Sudul Europei, inclusiv Grecia şi Spania, se sufocă sub temperaturi record; 2023: Căldură anormală în nord în iunie, urmată de temperaturi de până la 46 grade Celsius în sud, în iulie şi august.

• Canicula nu mai are sezon fix

Valurile de căldură nu mai apar doar în miezul verii. În 2019 şi 2022, ele au început încă din iunie, aducând recorduri pentru începutul verii în Germania şi Austria.

În 2023, căldura extremă a persistat până în septembrie, amplificând seceta în sudul continentului şi complicând organizarea Cupei Mondiale de Rugby din Franţa.

• Frecvenţă alarmantă

Cercetările confirmă o creştere semnificativă a numărului de episoade caniculare. Un studiu germano-român privind perioada 1921-2021 arată că fenomenul s-a intensificat mai ales în ultimele trei decenii. Meteo France subliniază că din cele 50 de valuri de căldură înregistrate naţional din 1947, 33 au avut loc după anul 2000.

• Recorduri istorice de temperatură

Secolul XXI a rescris cartea recordurilor meteorologice europene. Cel mai ridicat nivel a fost omologat în 2021, la Siracuza (Italia), cu 48,8 grade Celsius.

Alte recorduri naţionale includ: Portugalia - 47,3 grade Celsius (2003), Spania - 47,4 grade Celsius (2021), Franţa - 46 grade Celsius (2019), Germania - 41,2 grade Celsius (2019), Regatul Unit - 40,3 grade Celsius (2022).