Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Europa sub asediul caniculei: două decenii de recorduri şi tragedii

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 15 august

Europa sub asediul caniculei: două decenii de recorduri şi tragedii

English Version

Temperaturile extreme înregistrate în aceste zile confirmă un fenomen tot mai îngrijorător: multiplicarea şi intensificarea valurilor de căldură în Europa, un efect direct al schimbărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă. Continentul se încălzeşte mai repede decât orice altă regiune a lumii, arată datele observatorului european Copernicus.

2003 - şocul care a schimbat regulile

În prima jumătate a lunii august 2003, Europa de Vest a fost lovită de un episod canicular devastator, care a lăsat în urmă peste 70.000 de victime (numite de specialişti: "decese suplimentare') în 16 ţări. Franţa, Italia, Spania şi Portugalia au fost cele mai afectate, iar tragedia a determinat implementarea unor planuri speciale de alertă, precum „Planul Caniculă” în Franţa. Situaţia s-a repetat în alte regiuni: în 2010, Rusia a pierdut 56.000 de oameni din cauza căldurii extreme, iar în 2022, un studiu Inserm/ISGlobal a estimat 60.000 de decese suplimentare în 35 de ţări europene.

Valuri de căldură de la est la vest şi de la nord la sud

Dacă în 2003 vestul şi sudul au fost epicentrele crizei, secolul XXI a adus episoade extreme în toate colţurile Europei. În 2010 Rusia s-a confruntat cu 45 de zile consecutive de caniculă, cu un record de 37,2 grade Celsius la Moscova; 2019: Ţările din nord-vest, precum Olanda, Belgia, Germania şi Regatul Unit, înregistrează temperaturi istorice, iar Franţa atinge 46 grade Celsius; 2021: Sudul Europei, inclusiv Grecia şi Spania, se sufocă sub temperaturi record; 2023: Căldură anormală în nord în iunie, urmată de temperaturi de până la 46 grade Celsius în sud, în iulie şi august.

Canicula nu mai are sezon fix

Valurile de căldură nu mai apar doar în miezul verii. În 2019 şi 2022, ele au început încă din iunie, aducând recorduri pentru începutul verii în Germania şi Austria.

În 2023, căldura extremă a persistat până în septembrie, amplificând seceta în sudul continentului şi complicând organizarea Cupei Mondiale de Rugby din Franţa.

Frecvenţă alarmantă

Cercetările confirmă o creştere semnificativă a numărului de episoade caniculare. Un studiu germano-român privind perioada 1921-2021 arată că fenomenul s-a intensificat mai ales în ultimele trei decenii. Meteo France subliniază că din cele 50 de valuri de căldură înregistrate naţional din 1947, 33 au avut loc după anul 2000.

Recorduri istorice de temperatură

Secolul XXI a rescris cartea recordurilor meteorologice europene. Cel mai ridicat nivel a fost omologat în 2021, la Siracuza (Italia), cu 48,8 grade Celsius.

Alte recorduri naţionale includ: Portugalia - 47,3 grade Celsius (2003), Spania - 47,4 grade Celsius (2021), Franţa - 46 grade Celsius (2019), Germania - 41,2 grade Celsius (2019), Regatul Unit - 40,3 grade Celsius (2022).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb