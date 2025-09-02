Europarlamentarul Virgil Popescu, ales vicepreşedinte al grupului de lucru pe Economie şi Mediu

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a fost ales vicepreşedintele grupului de lucru pe Economiei şi Mediu, al PPE, în Parlamentul European. Propunerea a fost făcută de liderul PPE Manfred Weber, transmite news.ro, de la care menţionăm următoarele.

”Cooperarea şi coordonarea în privinţa politicilor publice pe care le adoptăm trebuie să ţină cont de specificul fiecărui stat membru al Uniunii Europene. De aceea lucrăm în grupuri de lucru, pentru a lua cele mai bune decizii, cu efecte reale şi pozitive asupra cetăţenilor. Astăzi am fost ales vicepreşedinte al Grupului de lucru al PPE pe Economie şi Mediu, din Parlamentul European, unde vom coordona activitatea alături de colegii din comisiile ECON, IMCO, ITRE, BUDG şi INTA. Acest grup asigură direcţia politică şi strategică a PPE pe dosarele economice, definind, reprezentând şi promovând poziţiile noastre atât în Parlamentul European, cât şi în relaţiile externe”, a declarat Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a mai spus că au deja conturate o serie de priorităţi clare.

”Misiunea noastră este ca fiecare angajament asumat în faţa cetăţenilor să fie respectat, într-o Uniune Europeană unde provocările sunt tot mai mari şi cer răspunsuri ferme şi responsabile. Mulţumesc Manfred Weber - preşedintele PPE, Dolors Montserrat - secretar general şi Siegfried Mureşan - vicepreşedintele Parlamentului European pentru nominalizare şi colegilor mei din EPP pentru sprijin”, a subliniat Popescu.