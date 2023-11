Eurostat: Comerţul UE cu maşini electrice şi hibride a continuat să crească în 2022

Comerţul UE cu maşini electrice şi hibride a crescut semnificativ între 2017 şi 2022, anul trecut 22% din numărul total de maşini importate fiind electrice sau hibride, în creştere cu 35 de puncte procentuale (pp), arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Majorarea exporturilor a fost semnificativă: o creştere cu 24 de puncte procentuale (pp) în 2022 (26% din numărul total de maşini exportate) faţă de 2017 (2% din total).

Maşinile hibride fără încărcare din surse externe au reprezentat 6% din totalul importurilor de vehicule şi 0,4% din exporturile auto în 2017, iar anul trecut reprezentau 21% din totalul importurilor şi, respectiv, 13%, din exporturile auto.

Maşinile exclusiv electrice reprezentau 15% (plus 14 pp comparativ cu 2017) din totalul importurilor de vehicule şi 9% din exporturi (plus 8 pp) în 2022, în timp ce autoturismele hibride reprezentau 7% din totalul importurilor (plus 6 pp) şi 4% din exporturi (plus 3 pp).

În termeni valorici, UE a cheltuit anul trecut în total 37 miliarde de euro cu importurile de maşini electrice şi hibride din afara blocului comunitar, o creştere de 27%, comparativ cu 2021 (29,1 miliarde de euro). Importurile de autoturisme hibride fără încărcare din surse externe au fost în valoare de 16 miliarde de euro, cele de maşini exclusiv electric - 12,6 miliarde de euro - iar cele hibride plug-in, de 8,4 miliarde de euro.

Exporturile aceloraşi produse în ţările din afara blocului comunitar au avut anul trecut o valoare de 59,1 miliarde de euro, o creştere de 41% comparativ cu 2021 (42 miliarde de euro). Importurile de autoturisme hibride fără încărcare din surse externe au totalizat 28,5 miliarde de euro, cele de maşini exclusiv electrice - 22,4 miliarde de euro, iar vehiculele hibride plug-in, 8,1 miliarde de euro.

Principalele trei ţări de provenienţă a importurilor UE de autoturisme hibride fără încărcare din surse externe au fost Marea Britanie (3,4 miliarde de euro, 21% din totalul importurilor pe acest segment), Japonia (2,8 miliarde de euro, 18%) şi Turcia (2,5 miliarde de euro, 15%).

Principalele trei ţări pentru exporturile UE de autoturisme hibride fără încărcare din surse externe au fost Statele Unite (8,7 miliarde de euro, reprezentând 30% din totalul exporturilor), Marea Britanie (4,5 miliarde de euro, 16%) şi Norvegia (4,3 miliarde de euro, 15%).