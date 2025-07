Economia sub presiune: Guvernul Bolojan propune cele mai mari creşteri de taxe din ultimul deceniu

English Version

Ministerul Finanţelor a pus în transparenţă decizională, ieri, pachetul legislativ privind măsurile fiscal-bugetare menite să reducă actualul deficit bugetar, pachet ce prevede dublarea impozitului pe cifra de afaceri a băncilor, majorarea TVA, creşterea accizelor şi altor taxe, dar şi reduceri de cheltuieli bugetare.

După publicarea propunerii legislative, vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Finanţelor a spus: "Creşterea accelerată a datoriei publice şi deficitul bugetar trebuie corectate în viitorul imediat. Deficitul bugetar e nesustenabil fără măsuri de redresare. Suntem presaţi de timp, am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, în care România şi-a asumat prin documente aceste corecţii fiscal-bugetar. În negocierile cu Comisia Europeană, cu cei de la Ecofin şi cu agenţiile de rating, reprezentanţii acestora ne-au spus că primele variante prezentate de noi nu sunt suficiente, astfel încât am elaborat acest pachet de măsuri fiscale”.

La rândul său, Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor a spus: "Pachetul fiscal nu are culoare politică, e un pachet care protejează România. Prin toate măsurile, azi e prima etapă, vom încerca ca aceste măsuri să vizeze în mod egal toate zonele. Nu exista alternativa să nu luăm măsuri. Dacă nu luam aceste măsuri eram obligaţi să luăm dublul acestora în trei luni. Prin acest pachet fiscal, evităm trei riscuri extrem de importante. Primul risc este legat de suspendarea fondurilor europene, de coeziune şi din PNRR, dată fiind procedura lansată de Comisie din ianuarie 2025 pentru că nu am luat acţiuni corective. Menţionez că baza acestei procedure era deja aprobată, iar paşii următori, dacă nu am fi adoptat acest pachet, ar fi fost ca procedura să meargă mai departe şi finalul ei ar fi însemnat penalizări pe fonduri europene, de coeziune şi PNRR. Practic, salvăm aceste fonduri europene de suspendare transmiţând un pachet fiscal care să aibă anvergura pe care Comisia o cere. Al doilea lucru: prezervăm calificativul de investiţii. Ultima oară când s-a întâmplat asta în România, a atras foarte multe consecinţe: o devalorizare mare care afectează toată populaţia, nu doar capacitatea statului de a se împrumuta. În al treilea rând, strategic, deschidem drumul negocierii împrumuturilor din PNRR. Vă dau un exemplu: simplul fapt că azi am publicat pachetul a influenţat licitaţiile care erau în curs. Dacă am fi pierdut calificativul de investiţii, ne-am fi diminuat libertatea de decizie economică şi capacitatea de a ne împrumuta pe pieţe. (...) Reprezentanţii de la agenţiile de rating încep analiza după 15 iulie. Eu sunt foarte optimist că odată având validarea obţinută în Consiliul Ecofin (n.red. - următoarea şedinţă are loc în 8 iulie) ne vom menţine ratingul în privinţa Fitch”.

Potrivit ministrului Finanţelor, impactul bugetar pozitiv pentru al doilea semestru al anului 2025 al acestui prim pachet fiscal propus ar urma să se ridice la 10,74 miliarde lei (+9,49 miliarde lei venituri, restul însemnând o reducere a cheltuielilor publice), iar anul viitor la 92,6 miliarde lei (+35,25 miliarde lei venituri, la care se adaugă o reducere de 57,35 miliarde lei a cheltuielilor publice).

• Fără majorarea taxării tranzacţiilor bursiere, dar cu dublarea impozitului pe cifra de afaceri din sistemul bancar

La o primă constatare, am observat că printre măsurile propuse nu se numără taxarea tranzacţiilor bursiere, mai precis majorarea la 10% a impozitului pe câştigurile rezultate din aceste tranzacţii. Deşi măsura nu a intrat în această etapă de modificare a legislaţiei fiscale, este posibil să intre în etapa a doua sau să nu mai intre deloc, pe considerentul că poate iniţiatorii măsurii şi-au dat seama că nu este una înţeleaptă.

În schimb, Guvernul propune un set amplu de măsuri fiscal-bugetare în centrul căruia se află dublarea impozitului pe cifra de afaceri în sistemul bancar, majorarea impozitelor pe dividende, majorarea drastică a impozitelor în industria jocurilor de noroc, majorarea accizelor şi o reaşezare a cotelor de TVA, cu scopul declarat al consolidării fiscale.

Potrivit proiectului de act normativ, instituţiile de credit vor plăti practic un impozit de 4% pe cifra de afaceri începând cu 1 iulie 2025 (faţă de 2% cât a fost până la 30 iunie 2025), măsură care, potrivit experţilor economici şi financiari, va avea un efect asupra creditării şi dobânzilor percepute de la clienţii sistemului financiar-bancar, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre persoane juridice. În piaţa de capital se măreşte doar cota de impozitare pentru veniturile din dividende. Aceasta va creşte de la 10% la 16% şi va fi aplicabilă şi pentru veniturile din dividendele obţinute de persoanele fizice străine rezidente în România.

În ceea ce priveşte TVA, cota standard va fi majorată de la 19% la 21%, marcând o schimbare semnificativă în politica fiscală a României. Concomitent, cota redusă de 5% este eliminată, fiind înlocuită cu o cotă de 11% aplicabilă operaţiunilor care anterior beneficiau de regimul preferenţial de 5%. Acestea includ livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, serviciile culturale precum accesul la muzee, castele, case memoriale, monumente istorice, arhitecturale sau arheologice, dar şi livrările de lemn de foc şi de energie termică în sezonul rece către anumite categorii de consumatori. În paralel, cota redusă de 9% este şi ea modificată, fiind majorată la 11%, însă aplicabilă unei game restrânse de bunuri şi servicii, printre care se numără medicamentele de uz uman, alimentele destinate consumului uman cu excepţiile specificate, apa pentru irigaţii, îngrăşămintele şi pesticidele, serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, clădirile folosite drept cămine de bătrâni, case de copii sau centre de recuperare pentru minori cu handicap, precum şi serviciile de cazare şi restaurant sau catering. Sectorul HoReCa va fi monitorizat în perioada 1 august-31 octombrie 2025, iar în funcţie de evoluţia încasărilor şi de rezultatele analizei efectuate se va decide ulterior asupra cotei de TVA care va fi aplicată acestui domeniu.

• Jocurile de noroc - supraimpozitate, noi accize introduse

Impozitarea veniturilor din jocurile de noroc este şi ea modificată substanţial. Retragerile sub 10.000 lei vor fi impozitate cu 10%, cele între 10.000 şi 66.750 lei cu 20% pentru partea care depăşeşte 10.000 lei, iar cele peste 66.750 lei cu 40% pentru partea ce depăşeşte acest prag. În plus, se introduce o taxă de viciu de 500 de euro lunar pentru fiecare aparat de jocuri de noroc şi de 20.000 euro anual pentru fiecare licenţă de organizare de cazinou.

În privinţa regimului accizelor, una dintre principalele modificări constă în extinderea aplicării accizelor pentru băuturile liniştite cu o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, cu excepţia celor obţinute din struguri sau mere. Astfel, în preţul vinului - care până acum nu conţinea nicio acciză, cu excepţia vinurilor spumante - va fi inclusă o acciză de 76,19 lei per 100 litri, care va creşte de la 1 ianuarie 2026 la 83,81 lei per 100 litri. Aceeaşi valoare a accizei va fi introdusă şi pentru cidru, hidromel şi alte băuturi fermentate obţinute din fructe de pădure fără alte adaosuri de arome sau alcool. Acciza va creşte şi la bere, de la 4,62 lei per hectolitru (100 litri) la 5,30 lei per hectolitru în restul anului 2025 şi 5,83 lei/hl începând cu 1 ianuarie 2026.

De majorarea accizelor nu scapă nici produsele din tutun, acciza urmând să fie în al doilea semestru al anului curent, de exemplu, 703,47 lei/1.000 de ţigarete şi 718,97 lei/1000 de ţigarete în anul 2026. Acciza se va majora şi pentru ţigările de foi, dar şi pentru tutunul brut.

Acciza la benzină şi motorină se majorează încă de anul acesta cu procente cuprinse între 65 şi 67% pe tonă faţă de anul trecut, urmând ca de la 1 ianuarie 2026, acciza să fie mai mare cu aproape 85% faţă de 31 decembrie 2024.

Propunerea de pachet fiscal mai conţine plata unui procent de 10% la CASS pentru pensiile care depăşesc 3000 lei. Taxa respectivă se va aplica doar pe diferenţa dintre pensia stabilită în plată şi valoarea minimă de 3000 lei. Contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din arendă, chirii sau drepturi de proprietate intelectuală vor fi, de asemenea, supuşi obligaţiei de plată a contribuţiei de sănătate în condiţiile noii grile.

Pachetul legislativ include şi o creştere a rovinietei, adică a taxei pentru utilizarea reţelei de drumuri naţionlae din ţara noastră. De la 1 septembrie 2025, rovinieta va costa 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile şi 50 de euro pentru 12 luni. În prezent, rovinieta pentru o zi costă 2,5 euro, cea pentru 10 zile - 3,3 euro, pentru 30 de zile - 5,3 euro, pentru 60 de zile - 8,4 euro, iar pentru 12 luni - 28 de euro.

Măsurile de consolidare bugetară ating şi domeniul cheltuielilor bugetare. Astfel, se propune plafonarea la valoarea indemnizaţiei de hrană stabilită în administraţia centrală pentru toate categoriile de personal bugetar, precum şi acordarea voucherelor de vacanţă doar angajaţilor care au venituri lunare nete mai mici de 6.000 lei, fiind excluşi toţi cei care depăşesc acest prag. Cheltuielile cu achiziţiile de mobilier, aparatură şi autovehicule vor fi interzise, cu excepţia celor derulate prin fonduri externe nerambursabile sau înlocuirea unor echipamente uzate moral ori fizic. Indemnizaţiile acordate la pensionare vor fi plafonate la nivelul a trei salarii de bază corespunzătoare funcţiei deţinute la momentul pensionării.

Tot în sensul reducerii cheltuielilor, se introduce interdicţia ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile publice până la sfârşitul anului 2025. Se instituie obligaţia ca toate entităţile bugetare să efectueze un audit extern până în decembrie 2025, iar angajarea de noi persoane va putea avea loc doar cu justificare privind necesitatea postului şi avizul Ministerului Finanţelor.

În domeniul salarizării, se prevede limitarea la cel mult două indemnizaţii lunare pentru activităţile în consiliile de administraţie sau supraveghere, indiferent de numărul poziţiilor deţinute. Pentru personalul implicat în proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, sporul de până la 50% din salariul de bază se va acorda doar proporţional cu timpul efectiv alocat acestor activităţi, iar în lipsa bugetului aprobat, sporul va fi limitat la 30%.