Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Eurostat: Rata accidentelor mortale este mai ridicată în partea de sud-est a UE

S.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:28

Eurostat: Rata accidentelor mortale este mai ridicată în partea de sud-est a UE

În 2023, în Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), informează Agerpres.

Decesele rutiere au fost relativ egal distribuite în cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE: 123 din cele 234 regiuni (52,6% din toate regiunile) au raportat o rată peste media UE, şapte regiuni au raportat exact aceeaşi rată ca UE şi 104 au avut o rată sub medie.

Cifre sumbre s-au înregistrat în şapte regiuni unde au fost consemnate cel puţin 100 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori. Aceste regiuni sunt în special în partea de sud-est a UE.

Cele mai ridicate rate regionale ale deceselor rutiere au fost în: Bulgaria - regiunea Severozapaden are cea mai ridicată rată din UE, cu 166 victime la un milion de locuitori şi regiunea vecină Severen, cu 107 victime la un milion de locuitori; Grecia - regiunile insulare Ionia Nisia (120) şi Notio Aigaio (119); Franţa: regiunea ultraperiferică Guyane (117); Romania - regiunile Sud-Vest Oltenia (107) şi Sud-Est (102).

În 2023, 26 regiuni NUTS 2 au înregistrat mai puţin de 25 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori. Între acestea, două nu au avut deloc victime: Lland (Finlanda) şi Ciudad de Melilla (Spania). Cele mai scăzute rate au fost în regiunea Bruxelles / Brussels Hoofdstedelijk Gewest din Belgia (cinci victime ale traficului rutier la un milion de locuitori), Viena în Austria (şase victime ale traficului rutier la un milion de locuitori) şi Berlin în Germania (nouă victime ale traficului rutier la un milion de locuitori).

Comisia Europeană a anunţat luna trecută că numărul persoanelor din UE decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu 2023, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România şi Bulgaria.

Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga UE. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în direcţia atingerii obiectivului UE "Viziunea zero" de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 şi de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

În medie, au fost 45 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE. În 2024, cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România (78 de decese la un milion de locuitori) şi Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) şi Danemarca (24).

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb