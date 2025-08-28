evoMAG: Coşul mediu Back to School urcă la 2.500 lei, susţinut de plăţi în rate şi BNPL

Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil: cumpărăturile planificate câştigă teren în faţa achiziţiilor de impuls, pe fondul unei mai mari atenţii la buget şi al accesului la soluţii de plată flexibile, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Fenomenul are o dimensiune globală - potrivit Euromonitor, doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024, în timp ce peste jumătate şi-au documentat deciziile înainte de a cumpăra.

Această tendinţă se reflectă puternic în campania Back to School 2025, una dintre cele mai intense perioade comerciale ale anului. Dacă, în trecut, părinţii lăsau cumpărăturile pe ultima sută de metri, acum bugetele sunt stabilite şi cheltuite mai organizat. La evomag, valoarea medie a coşului Back to School a crescut la 2.500 lei, cu 5-10% mai mult decât anul trecut, însă nu prin achiziţii impulsive, ci printr-o selecţie atentă a produselor. Laptopurile, desktopurile şi imprimantele rămân categoriile cu cea mai mare cerere, dar compania mizează în acest an şi pe diversificare, extinzând oferta către rechizite, ghiozdane şi articole de papetărie.

Economiile obţinute prin planificare sunt semnificative. Un client care îşi programează achiziţiile poate economisi aproximativ 10% din buget, adică 250 de lei dintr-un coş mediu de 2.500 lei, doar prin faptul că îşi stabileşte lista şi evită cumpărăturile inutile. Mai mult, faptul că bugetul total alocat a crescut arată o încredere mai mare a clienţilor în valoarea acestor investiţii: în loc să amâne deciziile, aleg să cumpere exact produsele care le sunt necesare, la momentul potrivit.

Un alt factor care influenţează puternic comportamentul de consum este creşterea plăţilor în rate şi a serviciilor de tip Buy Now Pay Later (BNPL). La evomag, comenzile achitate prin BNPL au crescut cu 45% faţă de anul trecut şi reprezintă acum 4,2% din total, iar achiziţiile în 6-48 de rate au înregistrat o creştere de 15%, ajungând să reprezinte aproximativ 10% din comenzi. Această evoluţie explică şi creşterea bugetului mediu: clienţii îşi permit să facă investiţii mai mari pentru că îşi împart costurile pe perioade mai lungi, cu un control mai bun asupra cheltuielilor lunare. În paralel, metodele de plată rapide, precum Apple Pay şi Google Pay, introduse recent, au început deja să câştige teren, Google Pay reprezentând 3,3% din comenzi în ultima lună.

Conform sursei, campania Back to School derulată de evomag continuă până pe 14 septembrie şi include reduceri semnificative la produse-cheie:

30% reducere la ghiozdanele Herlitz,

10% reducere pentru o selecţie de laptopuri ASUS,

10% reducere pentru o selecţie de laptopuri Lenovo,

precum şi 15% reducere la periferice Logitech.

Lista completă a produselor aflate în promoţie este disponibilă pe pagina dedicată campaniei. În plus, clienţii pot opta pentru plata în rate avantajoase - 6 rate prin Card Start BT sau 6 rate prin Card Avantaj; detalii disponibile aici.

„Vedem o schimbare reală în modul în care clienţii aleg să cumpere. Bugetele cresc, dar nu prin achiziţii impulsive, ci prin planificare şi prin utilizarea metodelor de plată flexibile. Cumpărăturile programate aduc un control mai bun şi produse mai potrivite pentru fiecare nevoie, iar acest lucru înseamnă economii şi un grad mai mare de satisfacţie. Pentru noi, obiectivul este să consolidăm această tendinţă, prin oferte relevante, o gamă tot mai variată de produse şi servicii care simplifică procesul de achiziţie”, afirmă Mihai Pătraşcu, CEO evomag.

Obiectivul companiei pentru această perioadă este ca luna septembrie să aducă o creştere de 23% faţă de anul trecut, susţinută de diversificarea portofoliului şi de accentul pus pe servicii. Evoluţia bugetelor, creşterea utilizării plăţilor în rate şi orientarea clienţilor către cumpărături programate confirmă schimbarea de comportament şi oferă premise clare pentru o campanie Back to School solidă în 2025.