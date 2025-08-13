evomag introduce livrarea în aceeaşi zi pentru Bucureşti şi Ilfov

evomag a lansat un serviciu de livrare în aceeaşi zi pentru comenzile din Bucureşti şi mai multe localităţi din Ilfov, devenind singurul magazin online de electronice şi electrocasnice din România care oferă această opţiune, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Noua facilitate permite livrarea de produse de până la 30 kg, inclusiv articole voluminoase, printr-un curier dedicat care prioritizează comenzile evomag. Comenzile plasate până la ora 13:00 ajung la client în aceeaşi zi, până la ora 18:00, iar cele plasate după acest interval sunt livrate a doua zi. Serviciul este disponibil de luni până vineri, la un cost fix de 30,99 lei.

Acoperirea include întreg Bucureştiul şi localităţile Dudu, Chiajna, Roşu, Pipera, Voluntari, Fundeni, Dobroeşti, Pantelimon şi Popeşti-Leordeni.

Potrivit companiei, cererea pentru livrări rapide este în creştere, livrările prin platforme de tip „instant delivery” reprezentând deja aproape 5% din totalul comenzilor. Aproximativ 90% dintre livrările evomag sunt efectuate a doua zi, iar 35% dintre comenzi sunt ridicate din easybox.

CEO-ul Mihai Pătraşcu subliniază că introducerea livrării în aceeaşi zi vine ca răspuns la nevoia clienţilor pentru timpi de livrare reduşi şi predictibili, mai ales în sezonul de vârf al comerţului online.