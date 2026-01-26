Expert ucrainean în tehnologie radio militară: „Ruşii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink”

Serhii „Flash” Beskrestnov, un expert ucrainean în tehnologie radio militară, numit consilier al ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, a relatat că forţele ruse au folosit probabil drone Shahed operate prin internetul prin satelit Starlink, în apropiere de Kropîvnîţkîi, potrivit Ukrainska Pravda.

„Ieri dimineaţă (n.r. 24 ianuarie), inamicul a folosit rachete Shahed pentru a ataca elicoptere în apropierea oraşului Kropîvnîţkîi. În imagine, putem vedea achiziţia automată a ţintei şi ghidarea manuală folosind fluxul video. Dar nu existau drone în apropiere pentru a crea o reţea radio Mesh. Concluzionez că vedem prima utilizare a Shahed-urilor care operează prin Starlink”, a explicat specialistul, conform sursei citate.

Beskrestnov a remarcat, potrivit sursei amintite, că aparatele Shahed controlate manual zburau aproape de nivelul solului pentru a evita detectarea radarului: „Mă aşteptam la asta? Da. Am avertizat în privinţa acestui lucru? Da. M-a ascultat cineva? Nu. Acestea sunt toate provocările cu care va trebui să se confrunte echipa noastră. Şi vom lucra proactiv.”

Pe 15 ianuarie, Beskrestnov a relatat că a fost descoperită pentru prima dată o dronă rusească BM-35 controlată prin internetul prin satelit Starlink, a informat Ukrainska Pravda, care a subliniat că el a spus că utilizarea Starlink fusese observată anterior doar pe drone de tip Molniia, fabricate în Rusia.