Exporturile Chinei au încetinit în luna octombrie, întrucât comenzile externe s-au redus după mai multe luni de livrări anticipate menite să evite tarifele impuse de preşedintele american Donald Trump, iar cumpărătorii au aşteptat să vadă cum va evolua luna plină de tensiuni în relaţiile comerciale dintre SUA şi China, relatează Reuters.

Negustorii şi investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului au răsuflat uşuraţi săptămâna trecută, după ce Trump s-a întâlnit cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, reducând temerile că cele mai mari două economii ale lumii ar putea abandona negocierile pentru rezolvarea războiului tarifar, după un nou val de tensiuni la începutul lunii octombrie.

Statele Unite cumpărau cândva peste 400 de miliarde de dolari anual în bunuri chinezeşti - vânzări pe care producătorii chinezi au avut dificultăţi să le compenseze în alte pieţe, în pofida eforturilor intense de a se extinde în Europa, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu, pe fondul perturbărilor din lanţurile globale de aprovizionare provocate de conflictul comercial.

Economiştii estimează că pierderea pieţei americane a redus creşterea exporturilor Chinei cu aproximativ 2 puncte procentuale, echivalentul a circa 0,3% din PIB.

Exporturile din octombrie erau aşteptate să crească cu 3,0% în termeni valorici faţă de anul precedent, potrivit estimării mediane a 34 de economişti chestionaţi de Reuters - o încetinire puternică faţă de saltul neaşteptat de 8,3% înregistrat în septembrie.

Rezultatele vor fi influenţate şi de un efect de bază ridicat, după ce exporturile au crescut în octombrie 2024 în cel mai alert ritm din ultimii doi ani, întrucât fabricile şi-au grăbit livrările către marile pieţe în anticiparea unei posibile victorii a lui Trump în alegerile americane şi a revenirii sale la Casa Albă.

Importurile probabil au crescut cu 3,2%, comparativ cu un avans de 7,4% în septembrie, pe fondul unei crize prelungite din sectorul imobiliar şi al perspectivelor incerte de pe piaţa muncii, care continuă să afecteze cererea consumatorilor, în ciuda promisiunilor repetate ale guvernului de a stimula cheltuielile.

Datele oficiale ale administraţiei vamale chineze vor fi publicate vineri, la ora 11:00 (03:00 GMT).

Datele separate privind activitatea industrială din octombrie au sugerat că pieţele globale au absorbit deja toate mărfurile chinezeşti posibile pentru moment, proprietarii de fabrici raportând o scădere semnificativă a noilor comenzi de export.

Economiştii sunt împărţiţi în privinţa efectului potenţial al unui acord între Trump şi Xi asupra livrărilor, după ce Beijingul şi Washingtonul au impus recent restricţii extinse la exporturi şi au ameninţat cu taxe vamale de ordinul sutelor de procente.

Banca DBS din Singapore a emis cea mai optimistă prognoză, estimând o creştere de 8,8% a exporturilor, în timp ce Barclays şi Deutsche Bank anticipează o majorare de 5,0%. Citigroup şi Morgan Stanley prevăd un avans de 3,5%, iar Standard Chartered oferă cea mai modestă estimare, de 0,0%.

În cele din urmă, Trump şi Xi au convenit asupra unei serii de măsuri, inclusiv reducerea tarifelor, China suspendând pentru un an restricţiile la exporturile de pământuri rare, iar SUA făcând acelaşi lucru cu lista neagră extinsă a Departamentului Comerţului, care interzicea unor companii achiziţia de tehnologii americane. Totodată, China s-a angajat să cumpere mai multe produse agricole americane, în special soia, şi să colaboreze cu Washingtonul pentru combaterea traficului de fentanil.

Excedentul comercial al Chinei pentru luna octombrie este estimat să urce la 95,6 miliarde de dolari, faţă de 90,45 miliarde în septembrie, dar rămânând sub media lunară de 113 miliarde de dolari înregistrată până acum în acest an.