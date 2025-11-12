Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fabrica Heineken din Craiova a aniversat 55 de ani

S.E.
12 noiembrie

Fabrica Heineken din Craiova a aniversat 55 de ani

Fabrica de bere Heineken, din Craiova, a aniversat 55 de ani de la lansarea sa, conform comunicatului de presă remis redacţiei. În această perioadă, capacitatea de producţie a crescut de peste cinci ori, de la 400.000 de hl/an la 2.000.000 de hl/an în 2025, datorită investiţiilor continue în tehnologii, sustenabilitate şi oameni.

În ultimii 10 ani, Heineken România a investit peste 35 de milioane de euro în fabrica din Craiova. Cele mai recente proiecte vizează creşterea eficienţei energetice şi reducerea impactului asupra mediului, prin instalarea de pompe de căldură de nouă generaţie, un proiect ce va fi finalizat la sfârşitul anului 2025.

Fabrica din Craiova produce astăzi branduri locale şi internaţionale din portofoliul HEINEKEN România, precum Golden Brau, Heineken, Birra Moretti, Amstel, Ciuc Premium şi Neumarkt. În 2025, fabrica din Craiova a fost implicată în proiectul de referinţă al anului pentru companie, anume lansarea mărcii Amstel pe piaţa noastră.

„Sunt 55 de ani de excelenţă, de când scriem povestea berii româneşti chiar aici la Craiova, în inima Olteniei. O poveste despre pasiune, oameni şi inovaţie, în care fabrica HEINEKEN din Craiova a crescut împreună cu partenerii şi comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea”, a declarat Boris Miloushev, Managing Director HEINEKEN România.

Fabrica din Craiova a intrat in familia Heineken din anul 2003, are cinci linii de îmbuteliere (doză, sticlă nereturnabilă, sticlă returnabilă, PET şi KEG) şi colaborează cu peste 160 de parteneri locali în producţie şi logistică, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii.

În 2024, cifra de afaceri a Heineken România a depăşit 1,6 miliarde lei, iar compania a contribuit cu 99,8 milioane euro la bugetul de stat, prin taxe şi impozite.

