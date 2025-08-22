FBI a percheziţionat locuinţa fostului consilier al lui Trump, John Bolton

Agenţi ai Biroului Federal de Investigaţii (FBI) au descins vineri dimineaţă la locuinţa lui John Bolton, fost consilier pentru securitate naţională în mandatul lui Donald Trump şi, ulterior, unul dintre criticii săi, scrie New York Post, citând un oficial din administraţia Trump, potrivit Reuters.

Percheziţia a început în jurul orei 07.00, la reşedinţa lui Bolton din Maryland, fiind parte a unei anchete de securitate naţională ordonate de directorul FBI, Kash Patel, potrivit unei surse apropiate dosarului.

„NIMENI nu este mai presus de lege! Agenţi FBI în misiune”, a transmis Patel pe platforma X, la scurt timp după ora 07.00, fără a face însă referire directă la Bolton. Mesajul a fost redistribuit şi de un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Bolton, fost ambasador al SUA la ONU şi apoi consilier pentru securitate naţională la Casa Albă în mandatul lui Trump, a devenit între timp un critic deschis al preşedintelui republican, pe care l-a catalogat drept „nepotrivit pentru funcţie”.

Anterior, Trump îi retrăsese lui Bolton protecţia oferită de Secret Service, după ce Departamentul de Stat a confirmat că Iranul i-ar fi pus viaţa în pericol.