Felix Stroe: „PSD nu vizează ruperea coaliţiei, dar cere schimbarea direcţiei guvernării”

Senatorul Felix Stroe afirmă că Partidul Social Democrat nu îşi propune ruperea coaliţiei de guvernare, ci schimbarea direcţiei actuale a executivului, pe care o consideră greşită, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

Acesta susţine că PSD este pregătit fie să îşi asume conducerea guvernului, fie să susţină un alt premier „capabil să colaboreze”, indiferent dacă acesta provine din Partidul Naţional Liberal sau este un tehnocrat, conform aceleiaşi surse.

Potrivit senatorului Felix Stroe, actualul premier, Ilie Bolojan, nu ar accepta alte formule de guvernare în care nu deţine funcţia de prim-ministru, ceea ce ar bloca funcţionarea executivului, conform postării.

Totodată, acesta subliniază că PSD nu exclude colaborarea politică, invocând necesitatea unui guvern funcţional şi pro-european, dar respinge varianta unui executiv minoritar, pe care îl consideră „slab”, potrivit aceleiaşi surse.

