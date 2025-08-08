Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fibula Air Travel lansează pachete de vacanţă care reunesc românii din diaspora direct în destinaţia aleasă

A.B.
Companii / 8 august, 13:14

Fibula Air Travel lansează pachete de vacanţă care reunesc românii din diaspora direct în destinaţia aleasă

Fibula Air Travel, unul dintre cei mai mari touroperatori din Europa de Est, introduce un produs turistic dedicat românilor din diaspora: pachete personalizate care permit plecarea simultană din mai multe ţări către aceeaşi destinaţie, fără escale în ţara noastră, potrivit unui comunicat al companiei.

Noul serviciu răspunde nevoii familiilor şi prietenilor stabiliţi în state diferite - precum Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Belgia sau Olanda - de a-şi organiza vacanţele împreună. Platforma Fibula integrează zboruri charter şi de linie din ţările cu comunităţi mari de români, precum şi curse charter din 12 aeroporturi din România, astfel încât grupurile se pot întâlni direct în destinaţie, la aceeaşi oră, rezervând un singur pachet turistic coordonat.

„Pentru mulţi români din diaspora, vacanţa din august este singurul moment din an în care se reîntâlnesc cu familia. Am creat o soluţie care elimină escalele, planificările separate şi rezervările din surse diferite. Platforma noastră caută automat cele mai bune opţiuni de zbor şi asigură un proces de rezervare simplu, online”, a declarat Muharrem Mavisu, Director General Fibula Air Travel România.

Oferta include sejururi all-inclusive în Turcia sau Grecia, dar şi destinaţii europene precum Cipru, Mallorca sau Tenerife. Părinţii pot opta pentru serviciul de minor neînsoţit, astfel încât copiii din România să ajungă direct în destinaţie dacă adulţii pleacă din diaspora. Potrivit companiei, este o premieră pe piaţa agenţiilor de turism din România.

