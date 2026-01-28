Finala Cupei Mondiale de fotbal din 2030 va avea loc în Spania, a declarat preşedintele federaţiei de fotbal iberice, citat de BBC.

Spania, Portugalia şi Marocul sunt co-gazdele turneului, iar primele trei meciuri se vor juca în Uruguay, Argentina şi Paraguay, pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a competiţiei.

Marocul şi-a exprimat interesul de a găzdui finala, dar preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Rafael Louzan, a declarat: „Spania şi-a dovedit capacitatea organizatorică de-a lungul multor ani. Va fi liderul Cupei Mondiale din 2030, iar finala acestei Cupe Mondiale se va desfăşura aici”.

Stadionul Bernabeu al Real Madrid şi Nou Camp al Barcelonei sunt considerate principalele candidate pentru găzduirea meciului, dar Louzan nu a furnizat alte detalii.

FIFA are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte locul unde se va juca meciul, precum şi federaţiile de fotbal din Portugalia şi Maroc pentru a obţine comentarii.

Marocul doreşte să organizeze finala la Casablanca, pe stadionul Grand Stade Hassan II, care urmează să fie finalizat în 2028 şi care va avea o capacitate de 115.000 de locuri.