Flanco lansează Black Friday de vară cu extra discounturi prin aplicaţia Smart Discounter

Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, dă startul campaniei Black Friday de vară, desfăşurată între 14 şi 20 august, atât în reţeaua de 166 de magazine, cât şi online pe flanco.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noutatea acestei ediţii o reprezintă extra reducerile oferite prin aplicaţia mobilă Flanco Smart Discounter, aplicabile inclusiv produselor deja aflate în catalogul promoţional.

„Poziţionarea noastră de Smart Discounter înseamnă să oferim clienţilor soluţii accesibile, cum ar fi discounturi şi finanţare cu dobândă zero, astfel încât tehnologia să fie la îndemâna tuturor”, a declarat Ovidiu Nicuşan, Director de Marketing Flanco, precizând că retailerul încearcă să compenseze impactul creşterii TVA-ului şi altor taxe prin reduceri consistente.

Aplicaţia Flanco Smart Discounter, disponibilă gratuit în Google Play şi App Store, oferă preţuri speciale în magazinele fizice, cum ar fi televizor Samsung Smart 4K la 1.199 lei sau laptop HP cu procesor i5 şi 16 GB RAM la 1.799 lei. Reducerile vizează o gamă variată de produse - televizoare, electrocasnice, smartwatch-uri, sisteme fotovoltaice şi altele.

Campania include şi oferte de sezon, precum aparat de aer condiţionat Whirlpool 12.000 BTU cu Wi-Fi la 1.599 lei sau combină frigorifică Beko No Frost 355 l la 2.199 lei, preţuri disponibile prin aplicaţia mobilă.

Clienţii pot beneficia suplimentar de programul Rabla Extins, care acordă până la 30% reducere la achiziţia unui telefon nou în schimbul celui vechi, respectiv vouchere de până la 300 de lei pentru televizoare, laptopuri şi electrocasnice mari.

Flanco menţine opţiunile de finanţare cu dobândă 0%, achiziţii în rate flexibile, retur gratuit în 45 de zile şi livrare prin curier, locker sau ridicare din magazin.