FNSA: Pachetul II al Guvernului va politiza administraţia şi va duce la concedierea a 40.000 de angajaţi

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a afirmat la Palatul Victoria, că Pachetul II de măsuri fiscale propus de Guvern va conduce la închiderea administraţiei publice şi la o politizare accentuată a acesteia. Şchiop a criticat Executivul pentru lipsa de transparenţă şi a subliniat că proiectele nu precizează clar că, dacă vor fi concediaţi 40.000 de angajaţi, nu vor fi angajaţi alţii în locul lor.

Potrivit liderului sindical, măsurile Guvernului vor duce la concedierea a 40.000 de persoane, în timp ce presupusele economii bugetare estimate la aproximativ 2,5 miliarde de lei nu iau în calcul plata şomajului şi contribuţiile sociale aferente. Şchiop a comparat aceste economii cu suma alocată partidelor politice între 2024 şi mai 2025, estimată la circa 1,4 miliarde de lei, şi a subliniat că măsurile încalcă drepturile angajaţilor şi legislaţia privind funcţia publică.

„Guvernul este surd la avertismentele noastre. Nu există nicăieri menţiunea că, odată concediaţi cei 40.000 de angajaţi, nu vor fi angajaţi alţii în locul lor”, a adăugat Bogdan Şchiop.