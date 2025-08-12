Fondul Norvegiei taie legăturile cu administratorii din Israel

Fondul suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunţat luni că încheie contractele cu administratorii externi care gestionau investiţiile sale în Israel şi că a vândut o parte din participaţiile deţinute în companii israeliene, pe fondul conflictului din Gaza şi Cisiordania, transmite Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Decizia urmează unei evaluări urgente declanşate săptămâna trecută, după ce presa a relatat că fondul deţinea acţiuni la un producător israelian de motoare pentru avioane, care oferă servicii forţelor armate, inclusiv întreţinerea avioanelor de luptă.

Potrivit anunţului, toate investiţiile în companii israeliene gestionate de administratori externi vor fi transferate intern, iar în ultimele zile fondul a vândut complet participaţiile în 11 dintre cele 61 de companii israeliene în care deţinea acţiuni la 30 iunie.

Investiţiile rămase vor fi limitate la companiile incluse în indicele de referinţă bursier, dar nu vor acoperi toate firmele din index.

Fondul, administrat de banca centrală a Norvegiei şi cu participaţii în 8.700 de companii la nivel global, avea la sfârşitul lui 2024 acţiuni în 65 de companii israeliene, evaluate la 1,95 miliarde de dolari.

În ultimul an, a vândut participaţiile la o companie energetică şi un operator telecom israelian din motive etice, iar consiliul său de etică analizează acum şi dezinvestirea din cinci bănci.

În iunie, parlamentul norvegian a respins o propunere de retragere totală a fondului din firme cu activitate în teritoriile palestiniene ocupate.