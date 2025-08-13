Fondul suveran al Norvegiei, evaluat la 2 trilioane de dolari, îşi menţine investiţiile în Israel

Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM), va continua să investească în Israel, a declarat marţi Trond Grande, director adjunct al NBIM, într-un interviu pentru CNBC.

Oficialul a subliniat că Israelul face parte din indicele de referinţă aprobat de Parlamentul norvegian, ceea ce reprezintă ”un semn clar” că fondul va rămâne prezent pe piaţa israeliană, transmite sursa.

Anunţul vine la o zi după ce NBIM a precizat că îşi ”simplifică” expunerile în Israel, în contextul conflictului din Gaza.

Măsurile includ vânzarea tuturor deţinerilor în companii israeliene care nu fac parte din indicele de referinţă al Ministerului de Finanţe, precum şi încheierea contractelor cu administratorii externi de active din Israel, gestionarea urmând să fie realizată intern, conform CNBC.

La sfârşitul lunii iunie, fondul avea investiţii în 61 de companii israeliene, dintre care 11 nu erau incluse în indicele oficial. Decizia a fost luată pe fondul unei atenţii sporite în Norvegia asupra investiţiilor în companii din Israel şi în baza respectării ghidurilor etice ale fondului.

Grande a subliniat că NBIM nu va deţine participaţii în firme care ar putea încălca aceste standarde.