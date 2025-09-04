Fondul suveran al Norvegiei investeşte 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan

Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) şi evaluat la aproape 2.000 de miliarde de dolari, va achiziţiona un pachet de 95% dintr-o clădire de birouri din New York, pentru 542,6 milioane de dolari, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Proprietatea este situată pe 1177 Avenue of the Americas, cunoscută şi ca Sixth Avenue, şi are o suprafaţă de aproximativ 93.000 de metri pătraţi.

Tranzacţia, care evaluează imobilul la 571,1 milioane de dolari, se va face în parteneriat cu Beacon Capital Partners, care va deţine restul de 5% şi va gestiona activul. Vânzătorii sunt California State Teachers' Retirement System şi Silverstein Properties.

NBIM deţine deja participaţii în mai multe clădiri emblematice din New York, inclusiv în Times Square Tower şi pe Madison Avenue.

Portofoliul său imobiliar global acoperă 15 ţări, cu active de peste 16 miliarde de dolari doar în Statele Unite, şi include investiţii recente de sute de milioane în Londra, Spania şi Franţa.

În prima jumătate a anului, fondul a raportat un randament de 4% din investiţiile sale imobiliare nelistate.