Fondurile alternative închise pot acorda împrumuturi firmelor

Preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, a anunţat joi că fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, conform Agerpres.

"Este vorba despre directiva europeană AIFMD 2 - Alternative Investment Fund Directive 2. Aceasta prevede că fondurile de investiţii alternative pot face mai multe tipuri de investiţii, printre care şi acordarea de împrumuturi. Împrumuturile nu sunt acordate de administrator direct, ci de administrator în numele fondului. Acestea vor fi destinate în principal persoanelor juridice, nu consumatorilor, şi vor respecta reguli de diversificare. Directiva a fost transpusă acum în legislaţia românească, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să emită până pe 16 octombrie reglementările secundare, pentru a stabili cine, cum şi în ce condiţii pot fi acordate aceste împrumuturi”, a declarat Horia Gustă, relatează Agerpres.

El a precizat că împrumuturile vor putea fi acordate exclusiv de fondurile de investiţii de tip închis, potrivit Agerpres.

"Trebuie să reţinem un aspect important: nu toate tipurile de fonduri pot acorda împrumuturi. În principal, doar fondurile de investiţii alternative de tip închis - adică cele în care investitorii nu pot retrage sumele în mod liber - au această posibilitate. Celelalte fonduri pot acorda împrumuturi, însă trebuie să asigure lichiditatea necesară, astfel încât să fie resurse suficiente atunci când investitorii solicită răscumpărări. Administratorul va trebui să facă ajustările necesare conform reglementărilor secundare. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în decembrie şi intră în vigoare pe 16 aprilie. Autoritatea de Supraveghere Financiară are termen până pe 16 octombrie să emită reglementările secundare, fără de care nimeni nu poate acorda împrumuturi. Piaţa va avea apoi trei luni pentru adaptare”, a explicat preşedintele AAF, conform Agerpres.

Horia Gustă a subliniat că acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiţii nu va fi obligatorie, ci reprezintă doar o opţiune pe care acestea o pot folosi. „Nu va fi obligatoriu. Administratorii pot alege să nu acorde împrumuturi, însă există această posibilitate care până acum nu exista”, a explicat el. În ceea ce priveşte dobânzile, şeful AAF consideră că acestea vor fi mai mari decât cele practicate de bănci, întrucât vor reflecta randamentele fondurilor, relatează Agerpres.

"Administratorii de fonduri trebuie să realizeze analize de risc de credit. Probabil că nu pot concura cu dobânzile băncilor, aşa că vorbim de randamente mai mari, deoarece fondurile de investiţii alternative trebuie să ofere investitorilor performanţe superioare. Dacă dobânzile ar fi la nivelul băncilor, randamentele nu ar creşte, iar eu estimez că dobânzile vor fi uşor mai mari”, a declarat Gustă, conform Agerpres.

Legea 243/2025, prin care se modifică şi se completează Ordonanţa de Urgenţă 32/2012 şi Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA), a fost publicată pe 30 decembrie 2025. Tot joi, Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a organizat conferinţa „Piaţa fondurilor de investiţii în 2026 - aşteptări şi provocări”, subliniază Agerpres.