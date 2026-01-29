Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fondurile alternative închise pot acorda împrumuturi firmelor

O.S.
Piaţa de Capital / 29 ianuarie, 20:51

Fondurile alternative închise pot acorda împrumuturi firmelor

Preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Horia Gustă, a anunţat joi că fondurile de investiţii alternative de tip închis vor putea acorda împrumuturi persoanelor juridice, conform Agerpres.

"Este vorba despre directiva europeană AIFMD 2 - Alternative Investment Fund Directive 2. Aceasta prevede că fondurile de investiţii alternative pot face mai multe tipuri de investiţii, printre care şi acordarea de împrumuturi. Împrumuturile nu sunt acordate de administrator direct, ci de administrator în numele fondului. Acestea vor fi destinate în principal persoanelor juridice, nu consumatorilor, şi vor respecta reguli de diversificare. Directiva a fost transpusă acum în legislaţia românească, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să emită până pe 16 octombrie reglementările secundare, pentru a stabili cine, cum şi în ce condiţii pot fi acordate aceste împrumuturi”, a declarat Horia Gustă, relatează Agerpres.

El a precizat că împrumuturile vor putea fi acordate exclusiv de fondurile de investiţii de tip închis, potrivit Agerpres.

"Trebuie să reţinem un aspect important: nu toate tipurile de fonduri pot acorda împrumuturi. În principal, doar fondurile de investiţii alternative de tip închis - adică cele în care investitorii nu pot retrage sumele în mod liber - au această posibilitate. Celelalte fonduri pot acorda împrumuturi, însă trebuie să asigure lichiditatea necesară, astfel încât să fie resurse suficiente atunci când investitorii solicită răscumpărări. Administratorul va trebui să facă ajustările necesare conform reglementărilor secundare. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în decembrie şi intră în vigoare pe 16 aprilie. Autoritatea de Supraveghere Financiară are termen până pe 16 octombrie să emită reglementările secundare, fără de care nimeni nu poate acorda împrumuturi. Piaţa va avea apoi trei luni pentru adaptare”, a explicat preşedintele AAF, conform Agerpres.

Horia Gustă a subliniat că acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiţii nu va fi obligatorie, ci reprezintă doar o opţiune pe care acestea o pot folosi. „Nu va fi obligatoriu. Administratorii pot alege să nu acorde împrumuturi, însă există această posibilitate care până acum nu exista”, a explicat el. În ceea ce priveşte dobânzile, şeful AAF consideră că acestea vor fi mai mari decât cele practicate de bănci, întrucât vor reflecta randamentele fondurilor, relatează Agerpres.

"Administratorii de fonduri trebuie să realizeze analize de risc de credit. Probabil că nu pot concura cu dobânzile băncilor, aşa că vorbim de randamente mai mari, deoarece fondurile de investiţii alternative trebuie să ofere investitorilor performanţe superioare. Dacă dobânzile ar fi la nivelul băncilor, randamentele nu ar creşte, iar eu estimez că dobânzile vor fi uşor mai mari”, a declarat Gustă, conform Agerpres.

Legea 243/2025, prin care se modifică şi se completează Ordonanţa de Urgenţă 32/2012 şi Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA), a fost publicată pe 30 decembrie 2025. Tot joi, Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a organizat conferinţa „Piaţa fondurilor de investiţii în 2026 - aşteptări şi provocări”, subliniază Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb