Fondurile DR-16 pentru legume şi cartofi, epuizate înainte de termen

U.B.
Fonduri Europene / 3 februarie, 09:39

Fondurile DR-16 pentru legume şi cartofi, epuizate înainte de termen

Fondurile alocate pentru intervenţia DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi cartofi au fost epuizate înainte de încheierea sesiunii, ca urmare a cererilor depuse la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Între 19 ianuarie şi 2 februarie 2026, au fost depuse 251 de proiecte online, în valoare totală de 358,5 milioane de euro, pentru o alocare disponibilă de peste 151 milioane de euro, se arată în comunicat. Aceasta înseamnă că solicitările depăşesc cu mult fondurile disponibile, în proporţie de 240%, conform sursei menţionate.

Directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, a declarat: „Acest rezultat reconfirmă importanţa continuării şi majorării finanţărilor europene pentru sectorul agroindustrial, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a industriei agroalimentare”, potrivit comunicatului de presă.

Pentru două dintre componentele intervenţiei - „Legume - ferme individuale” şi „Cartof” - sesiunea s-a închis deja pe 24 ianuarie, subliniază comunicatul, în primele cinci zile, după ce s-a depăşit plafonul maxim de depunere. Pentru „Legume - ferme individuale” au fost depuse 132 de cereri în valoare totală de 209,4 milioane de euro, în condiţiile unei alocări de 70,38 milioane de euro, iar pentru componenta „Cartof” s-au înregistrat 94 de cereri, însumând 103,5 milioane de euro, faţă de o alocare de 51 milioane de euro, adaugă sursa amintită.

Comunicatul subliniază că pentru „Forme asociative - legume” s-au depus 25 de cereri în valoare de 45,5 milioane de euro, depăşind alocarea de 30 milioane de euro. Finanţarea proiectelor este asigurată prin Planul Strategic PAC 2023-2027, cu fonduri europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi fonduri naţionale de la Bugetul de Stat, conform comunicatului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

