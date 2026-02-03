Fondurile DR-16 pentru legume şi cartofi, epuizate înainte de termen

Fondurile alocate pentru intervenţia DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi cartofi au fost epuizate înainte de încheierea sesiunii, ca urmare a cererilor depuse la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Între 19 ianuarie şi 2 februarie 2026, au fost depuse 251 de proiecte online, în valoare totală de 358,5 milioane de euro, pentru o alocare disponibilă de peste 151 milioane de euro, se arată în comunicat. Aceasta înseamnă că solicitările depăşesc cu mult fondurile disponibile, în proporţie de 240%, conform sursei menţionate.

Directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, a declarat: „Acest rezultat reconfirmă importanţa continuării şi majorării finanţărilor europene pentru sectorul agroindustrial, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a industriei agroalimentare”, potrivit comunicatului de presă.

Pentru două dintre componentele intervenţiei - „Legume - ferme individuale” şi „Cartof” - sesiunea s-a închis deja pe 24 ianuarie, subliniază comunicatul, în primele cinci zile, după ce s-a depăşit plafonul maxim de depunere. Pentru „Legume - ferme individuale” au fost depuse 132 de cereri în valoare totală de 209,4 milioane de euro, în condiţiile unei alocări de 70,38 milioane de euro, iar pentru componenta „Cartof” s-au înregistrat 94 de cereri, însumând 103,5 milioane de euro, faţă de o alocare de 51 milioane de euro, adaugă sursa amintită.

Comunicatul subliniază că pentru „Forme asociative - legume” s-au depus 25 de cereri în valoare de 45,5 milioane de euro, depăşind alocarea de 30 milioane de euro. Finanţarea proiectelor este asigurată prin Planul Strategic PAC 2023-2027, cu fonduri europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi fonduri naţionale de la Bugetul de Stat, conform comunicatului.