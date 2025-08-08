Ford amână lansarea noilor modele electrice şi se concentrează pe vehicule mai mici şi mai accesibile

Ford Motor a anunţat amânarea lansării următoarelor două generaţii de vehicule electrice, optând să îşi orienteze producţia către modele mai mici şi mai accesibile, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Producătorul auto american şi-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, programată iniţial pentru 2027 la fabrica din Tennessee (SUA), va intra în producţie în 2028. Tot pentru 2028 a fost reprogramată şi producţia furgonetei E-Transit la uzina din Ohio, faţă de termenul iniţial din 2026.

„F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din America, şi E-Transit continuă să răspundă necesităţilor consumatorilor din prezent. Vom fi receptivi în ajustarea producţiei pentru a face faţă cerinţelor pieţei şi solicitărilor clienţilor, în timp ce vizăm îmbunătăţirea profitabilităţii”, a transmis compania.

Producătorii auto din China au redus semnificativ costurile vehiculelor electrice, punând pe piaţă modele mai ieftine. Ca răspuns, Ford şi alţi constructori auto îşi reorientează strategia către vehicule mai accesibile, în special autoturisme compacte destinate navetei şi deplasărilor urbane, conform sursei citate.

„Piaţa din SUA a vehiculelor complet electrice arată clar: maşini mici folosite pentru navetă şi plimbări în oraş”, a declarat directorul general al Ford, Jim Farley.

Compania estimase anterior pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari în acest an pentru divizia de vehicule electrice şi operaţiuni software. În 2024, Ford a renunţat la planurile de a lansa trei SUV-uri electrice.