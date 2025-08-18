Fost ambasador SUA la NATO: Acordul de pace „nu poate depinde de cuvântul lui Putin”

Un acord de pace durabil între Rusia şi Ucraina nu poate fi construit pe baza promisiunilor lui Vladimir Putin, a declarat Nicholas Burns, fost ambasador american la NATO, citat de CNN.

„Preşedintele Rusiei nu îşi respectă niciodată promisiunile, iar rezultatul nu poate depinde de cuvântul său. Va fi responsabilitatea Statelor Unite şi a ţărilor europene să menţină presiunea asupra Moscovei”, a spus Burns.

El a subliniat că garanţiile de securitate reprezintă un element esenţial pentru viitor, iar rolul forţei coordonate de Marea Britanie şi Franţa este crucial. „Este încurajator că liderii europeni sunt la Washington astăzi”, a adăugat fostul ambasador.

Peste şase lideri - între care premierii Marii Britanii, Franţei, Italiei, Germaniei, dar şi preşedinţii Comisiei Europene şi NATO - se află la Casa Albă pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Burns a precizat că presiunea trebuie exercitată asupra lui Putin deopotrivă de către Trump şi europeni. Totodată, el a criticat întâlnirea de vineri dintre Trump şi Putin în Alaska, apreciind că preşedintele american „a abandonat poziţia europeană”, dar a menţionat că aceasta ar putea fi reconsiderată în cadrul discuţiilor de astăzi.