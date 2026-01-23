Fost angajat MAE, sub control judiciar pentru corupţie şi prejudiciu de peste 8 milioane de lei

Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este vizat într-un dosar de corupţie şi a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, după ce ar fi virat ilegal salarii către sine şi alte două persoane care nu erau angajate ale ministerului. Prejudiciul depăşeşte 8 milioane de lei, potrivit News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) anunţă că inculpata, Lavinia-Daniela Păune, fost consilier relaţii la Direcţia Planificare Bugetară, Contabilitate şi Salarizare din MAE, trebuie să depună 500.000 de lei la dispoziţia DNA în termen de 10 zile. Măsura controlului judiciar pe cauţiune este valabilă pe o perioadă de 60 de zile, conform News.ro.

Păune ar fi falsificat între mai 2009 şi aprilie 2024 176 de state de plată şi ar fi virat sume cu titlul de salarii către sine şi către două persoane fără calitatea de angajaţi MAE. Prejudiciul cauzat bugetului ministerului se ridică la 8.412.028 lei, adaugă sursa citată.

Inculpata este acuzată de participaţie improprie la abuz în serviciu în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals în formă continuată, relatează News.ro.

DNA arată că Păune ar fi modificat valorile indemnizaţiilor angajaţilor în programul informatic de salarizare, iar datele false au fost preluate în documentele de lichidare şi plată. Acestea au fost aprobate de angajaţi cu funcţii de conducere, fără vinovăţia lor. De asemenea, Păune ar fi falsificat şi borderourile transmise băncilor şi ar fi inserat sume necuvenite şi conturi bancare ale sale şi ale celor doi complici. În urma acestor demersuri, inculpata şi complicii ar fi obţinut 7.176.957 lei ilegal. Contribuţiile salariale şi impozitele aferente sumei au fost plătite în cuantum de 1.235.071 lei, potrivit News.ro.

Inculpata trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală şi să nu părăsească România fără acordul DNA pe durata controlului judiciar. Încălcarea cu rea-credinţă a acestor obligaţii poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv, mai adaugă sursa citată.

DNA continuă urmărirea penală faţă de doi bărbaţi, persoane fizice, pentru complicitate la abuz în serviciu. În cadrul dosarului, joi au fost efectuate trei percheziţii la domiciliile celor trei suspecţi în Piteşti, conform News.ro.