Fostul ministru polonez al sănătăţii, bătut în urma nemulţumirilor legate de măsurile anti-Covid

Fostul ministru polonez al sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost agresat miercuri în oraşul Siedlce, din estul Poloniei, incidentul fiind pus de autorităţi pe seama rolului său în elaborarea politicilor sanitare din timpul pandemiei de Covid-19, relatează Politico, de la care relatăm cele ce urmează.

Niedzielski a declarat că a fost atacat de doi bărbaţi care au strigat „Moarte trădătorilor patriei!”, fiind lovit în faţă şi cu picioarele după ce a căzut la pământ. Atacul a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului, iar martorii au relatat că agresorii au criticat deciziile guvernului privind restricţiile şi campania de vaccinare înainte de a trece la violenţe.

Poliţia a confirmat reţinerea a doi suspecţi, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care urmează să fie interogaţi.

Fostul ministru a fost internat pentru scurt timp la spitalul din Siedlce şi externat în aceeaşi zi, fără răni grave. El a pus atacul pe seama „tolerării discursurilor instigatoare la ură” şi a criticat decizia actualului ministru de interne, Marcin Kierwiñski, de a-i retrage protecţia, în condiţiile în care primise numeroase ameninţări.

Prim-ministrul Donald Tusk a condamnat atacul şi a promis sancţiuni severe împotriva autorilor.

Adam Niedzielski a condus Ministerul Sănătăţii între 2020 şi 2023, în guvernarea partidului conservator Lege şi Justiţie (PiS), perioadă în care a fost responsabil de restricţiile sanitare şi campania de vaccinare, măsuri care au rămas controversate pentru o parte a populaţiei.