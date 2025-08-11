Frames: România poate deveni magnet pentru investiţii industriale în următorul deceniu

Ţara noastră are potenţialul de a deveni, în următorii zece ani, un pol de atracţie pentru investiţiile industriale în Europa, pe fondul relocării producţiei şi al modernizării infrastructurii, arată o analiză realizată de compania de consultanţă Frames.

„Cu o poziţie geografică strategică şi o infrastructură în plină modernizare, România oferă un peisaj investiţional extrem de atractiv. Pentru cei care ştiu să identifice oportunităţile, următorii ani promit să fie unii dintre cei mai dinamici şi mai profitabili din istoria recentă”, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit datelor, stocul de spaţii industriale şi logistice moderne a ajuns la circa 7,5 milioane mp, România fiind a treia piaţă de profil din Europa Centrală şi de Est. Rata de neocupare este de aproximativ 5%, iar chiriile au crescut cu 25-30% faţă de nivelurile pre-pandemice.

Analiza arată că cererea se diversifică, relocarea producţiei câştigând teren: o treime din cererea de spaţii industriale din ultimii doi ani a venit din partea companiilor producătoare, faţă de 10-15% anterior. În paralel, comerţul electronic şi logistica rămân segmente importante, reprezentând circa jumătate din spaţiile închiriate.

Dezvoltarea infrastructurii, aderarea completă la Schengen şi investiţiile din fonduri europene, inclusiv PNRR, sunt considerate catalizatori majori ai pieţei. „Pentru România, creşterea cheltuielilor de apărare în NATO se va traduce în investiţii masive în logistica industriei de apărare şi în fabrici de armament”, a mai spus Negrescu.

Potrivit estimărilor Frames, România ar putea atrage investiţii de 10 miliarde de euro în spaţii logistice şi industriale, atât din fonduri private, cât şi publice, zonele cu cel mai mare potenţial fiind Portul Constanţa, Bucureşti/Ilfov şi regiunea Centru.