Franţa a criticat regimul de la Teheran

Ministrul francez al forţelor armate, Alice Rufo, a declarat că poporul iranian trebuie susţinut, în contextul protestelor antiguvernamentale din ţară şi a represiunii dezlănţuite de autorităţi, dar că „ţine de el să scape de acest regim”, potrivit AFP.

„Cred că trebuie să susţinem poporul iranian în orice mod posibil”, a declarat Rufo, în emisiunea politică „Le Grand Jury”.

Totuşi, „o intervenţie militară nu este opţiunea preferată” de Franţa, a precizat ministrul, adăugând că „ţine de poporul iranian să scape de acest regim”, conform sursei citate.

Ea a subliniat cât de grea este „documentarea crimelor în masă pe care le-a comis regimul iranian împotriva propriei populaţii”, din cauză că accesul la internet a fost blocat de autorităţile de la Teheran, a relatat AFP.

Cei peste 90 de milioane de oameni din Iran au fost într-o mare măsură deconectaţi de la internet de când autorităţile au dispus un „blackout” în 8 ianuarie, pe fondul protestelor antiguvernamentale majore din ţară, a mai informat sursa menţionată.