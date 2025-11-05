Franţa deschide o anchetă preliminară privind efectele psihologice ale TikTok asupra tinerilor

Parchetul din Paris a anunţat marţi deschiderea unei anchete preliminare asupra aplicaţiei TikTok, în urma unei sesizări transmise de o comisie parlamentară de anchetă privind efectele psihologice ale platformei asupra tinerilor, potrivit FashionNetwork.com.

Sesizarea a fost formulată de deputatul Arthur Delaporte, care în septembrie a prezentat parchetului un raport întemeiat pe articolul 40 din Codul de procedură penală francez. Documentul atrage atenţia asupra „moderării insuficiente a TikTok, accesului facil al minorilor la aplicaţie şi algoritmului său sofisticat, care poate împinge persoanele vulnerabile spre sinucidere, captivându-le rapid într-o buclă de conţinut dedicat”.

Procurorul public din Paris, Laure Beccuau, a precizat că ancheta vizează posibile infracţiuni de „furnizare a unei platforme online pentru facilitarea tranzacţiilor ilicite efectuate de un grup organizat” şi „promovare a oricărui produs, obiect sau metodă prezentată ca mijloc de a-şi lua propria viaţă”.

Investigaţia marchează o nouă etapă în intensificarea controlului autorităţilor franceze asupra marilor platforme digitale, după dezbateri extinse privind impactul TikTok asupra sănătăţii mintale a adolescenţilor şi asupra siguranţei online a minorilor.