Franţa, Germania şi Marea Britanie declanşează mecanismul pentru a reimpune sancţiuni contra Iranului

Franţa, Germania şi Marea Britanie (E3) au activat mecanismul de „snapback”, care permite reintroducerea sancţiunilor ONU împotriva Iranului, acuzând Teheranul că nu respectă angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015 (JCPOA), transmit AFP, dpa şi Reuters.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU, cele trei state europene afirmă că deţin „dovezi factuale” privind încălcările comise de Iran şi cer declanşarea procedurii ce deschide o perioadă de 30 de zile, la finalul căreia pot fi reimpuse sancţiunile internaţionale suspendate în urmă cu un deceniu.

Decizia survine cu doar câteva săptămâni înainte de termenul-limită de la jumătatea lui octombrie şi într-un moment de blocaj diplomatic, pe fondul recentelor bombardamente israeliene şi americane asupra unor obiective nucleare iraniene.

SUA s-au retras unilateral din JCPOA în 2018, reintroducând sancţiuni, în timp ce europenii au încercat să menţină un dialog cu Teheranul. Totuşi, negocierile Iran-E3 şi contactele indirecte Iran-SUA au stagnat, iar cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a rămas limitată.

Miniştrii de externe ai Franţei, Germaniei şi Marii Britanii - Jean-Noël Barrot, David Lammy şi Johann Wadephul - subliniază că cele 30 de zile vor fi folosite pentru a explora soluţii diplomatice şi pentru a evita reinstaurarea sancţiunilor.

„Escaladarea nucleară a Iranului nu trebuie să continue. Această măsură nu înseamnă sfârşitul diplomaţiei”, a transmis Barrot pe X.