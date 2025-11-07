Franţa şi-a îndemnat cetăţenii să părăsească temporar Mali din cauza unei blocade jihadiste

Ministerul francez de Externe le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească „cât mai rapid posibil” Mali, pe fondul degradării accelerate a situaţiei de securitate şi al unei blocade jihadiste care afectează mai multe regiuni ale ţării, inclusiv capitala Bamako, potrivit unei note de călătorie publicate vineri, citate de AFP.

„De mai multe săptămâni, contextul securitar se degradează în Mali, inclusiv la Bamako. Se recomandă cetăţenilor francezi să prevadă o plecare temporară cât mai rapid posibil, cu zboruri comerciale încă disponibile”, a precizat Quai d'Orsay.

Ministerul avertizează că deplasările pe cale terestră sunt nerecomandate, drumurile naţionale fiind ţinta unor atacuri ale grupărilor teroriste. Franţa reaminteşte că toate călătoriile în Mali sunt oficial nerecomandate, indiferent de motiv.

Ambasada Franţei la Bamako rămâne deschisă, sub conducerea unui însărcinat cu afaceri, care asigură protecţia consulară a celor peste 4.300 de cetăţeni francezi aflaţi în ţară.

Mali se confruntă din 2012 cu o criză de securitate profundă, alimentată de violenţele grupărilor jihadiste afiliate Al-Qaida şi Statului Islamic, dar şi de conflicte intercomunitare. În ultimele săptămâni, jihadiştii au impus o blocadă a importurilor de carburant, afectând grav economia ţării.

Săptămâna trecută, Statele Unite şi Regatul Unit au anunţat evacuarea personalului neesenţial şi a familiilor acestora din Mali, în contextul escaladării violenţelor.