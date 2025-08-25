Freedom24: Volatilitatea din toamna 2025 poate fi transformată în oportunitate pentru investitori

Într-un climat economic global dominat de inflaţie, tensiuni geopolitice şi inovaţii tehnologice, investitorii de retail întâmpină toamna anului 2025 cu un mix de oportunităţi semnificative şi provocări tot mai complexe, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Un nou raport realizat de Freedom24 - platforma europeană de tranzacţionare care conectează investitorii români la principalele burse internaţionale - analizează tendinţele esenţiale ale momentului şi evidenţiază cum volatilitatea, deşi deseori percepută ca un risc, poate deveni un catalizator strategic pentru creştere.

Cererea pentru acţiuni este în creştere: estimările de pe Wall Street arată că, în 2025, cererea va atinge pragul de 500 miliarde USD. Spre deosebire de perioadele dominate de frica de a rata oportunităţi (FOMO), această tendinţă este una raţională şi constantă. Acţiunile tradiţionale se dovedesc mai performante decât criptomonedele, iar aplicaţiile fintech au cultivat disciplina investiţională, stimulând şi interesul pentru fondurile de piaţă monetară, apreciate pentru echilibrul dintre siguranţă şi randament.

Acţiunile internaţionale au depăşit performanţa pieţei americane în prima jumătate a anului 2025, înregistrând un avans de 11,2%, impulsionat de redresarea robustă a economiilor din Europa şi Japonia. În acelaşi timp, deprecierea dolarului cu 10% a crescut atractivitatea activelor externe pentru investitorii globali. Prin contrast, acţiunile americane continuă să se tranzacţioneze la evaluări ridicate - de aproximativ 22 de ori câştigurile estimate - ceea ce alimentează interesul pentru pieţe internaţionale cu multipli mai moderaţi şi un raport risc/randament mai echilibrat.

Noua generaţie schimbă paradigma investiţiilor: peste 30% dintre tinerii din Gen Z încep să investească înainte de absolvirea studiilor, iar 86% au deja un nivel ridicat de educaţie financiară la intrarea pe piaţa muncii. Ei preferă instrumentele digitale, obiectivele pe termen scurt şi strategiile tematice, accelerând astfel transformările structurale în modul în care se investeşte.

Potrivit sursei, inflaţia a modificat psihologia investitorilor: patru din zece se tem acum de pierderi, iar unul din cinci evită anumite instrumente financiare. În căutarea unor câştiguri rapide, mulţi se orientează către acţiuni, derivate şi crypto - o alegere care sacrifică stabilitatea în favoarea vitezei, fragilizând portofoliile.

Deşi perspectivele de creştere sunt reale, riscurile rămân ridicate. Inflaţia, conflictele comerciale şi tensiunile geopolitice fac ca procesul decizional să fie mai complicat ca oricând.

Patru din zece investitori se tem de pierderi, iar volatilitatea accentuată subminează construcţia de strategii pe termen lung. Tarifele de import se apropie de 15%, iar negocierile dificile cu China şi Marea Britanie pot afecta puternic sectoarele dependente de comerţul exterior.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu accentuează volatilitatea pieţelor şi determină investitorii să-şi reanalizeze expunerea la riscurile din sectorul mărfurilor. În paralel, evaluările deja ridicate ale acţiunilor americane restrâng potenţialul de creştere şi pot accelera reorientarea fluxurilor de capital către regiuni percepute ca fiind mai atractive din perspectiva valorii şi a oportunităţilor pe termen mediu.

În aceste condiţii, indicatorii tradiţionali - precum aşteptările inflaţioniste sau disciplina fiscală - devin tot mai puţin relevanţi. Pieţele reacţionează mai rapid la evenimente politice şi geopolitice decât la datele economice.

„O strategie investiţională eficientă pentru toamna acestui an ar trebui să mizeze pe diversificare amplă, active protejate împotriva inflaţiei şi o selecţie disciplinată a acţiunilor, cu deschidere geografică. Într-un mediu marcat de incertitudine şi transformări rapide, sunt avantajaţi investitorii care ştiu să îmbine temele strategice relevante cu instrumente digitale moderne şi o abordare prudentă a riscului. Obiectivele bine definite, alocarea judicioasă a capitalului şi o infrastructură solidă de administrare sunt elementele cheie pentru a converti volatilitatea în oportunitate şi a construi un portofoliu rezilient pe termen lung”, a declarat Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager la Freedom24.

Conform comunicatului, într-un mediu incert, investitorii trebuie să-şi calibreze strategiile în funcţie de riscurile regionale, schimbările structurale şi nivelul propriei maturităţi financiare. Printre paşii recomandaţi pentru consolidarea portofoliilor se numără:

1. Diversificare geografică şi factorială: modelul de „multipolaritate echilibrată” combină acţiunile de creştere din SUA cu activele ciclice din Japonia şi sectoarele subevaluate din Europa. Expunerile selective în India, Emiratele Arabe Unite şi Mexic pot compensa riscurile valutare şi pot creşte randamentele.

2. Echilibru între siguranţă şi randament în portofoliul de obligaţiuni: Într-un climat economic volatil, o strategie de tip „scară” aplicată pe titluri de stat americane cu maturităţi între 6 luni şi 5 ani permite o valorificare eficientă a curbei randamentelor, menţinând totodată flexibilitatea necesară în cazul ajustărilor de dobândă. Pentru un plus de performanţă, alocarea suplimentară a 10-15% din portofoliu către obligaţiuni corporative cu rating investment-grade - şi până la 5% în titluri high-yield sau instrumente de credit privat - poate aduce un randament superior, cu condiţia unei monitorizări riguroase a riscurilor contractuale şi a profilului de lichiditate.

3. Investiţii tematice cu disciplină: ETF-urile axate pe inteligenţă artificială, metale verzi şi biotehnologie oferă expunere la unele dintre cele mai dinamice şi promiţătoare tendinţe ale economiei viitorului. Aceste teme pot genera creştere semnificativă pe termen lung, însă succesul depinde de echilibru şi disciplină. Pentru a evita concentrarea excesivă şi expunerea la volatilitate specifică, fiecare temă investiţională ar trebui să reprezinte maximum 5% din portofoliu - ca parte a unei strategii diversificate, care prioritizează atât potenţialul, cât şi protecţia capitalului.