Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Friedrich Merz se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp

M.P.
Internaţional / 31 august, 21:23

Friedrich Merz se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, astăzi, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru o întâlnire între preşedinţii Rusiei şi Ucrainei, cu scopul de a pregăti terenul pentru negocierile de pace. Trump a ameninţat cu „consecinţe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au declarat că vina aparţine preşedintelui rus Vladimir Putin şi au îndemnat SUA să impună sancţiuni mai dure Moscovei.

„Mă pregătesc sufleteşte pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF.

Se depun eforturi prin iniţiative diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, dar acest lucru nu poate fi „cu preţul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur şi simplu o altă ţară, a spus el. „Şi poimâine vom fi noi”, a adăugat Merz. „Asta nu este o opţiune.”

El a refuzat să se pronunţe în cadrul interviului cu privire la posibila desfăşurare de trupe germane în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate în cazul unui acord de pace.

Marea Britanie şi Franţa sunt iniţiatoarele unei propuneri privind crearea unei „forţe de asigurare” pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă în viitor în acest context, dar perspectiva aderării Germaniei la această iniţiativă a stârnit nelinişte într-o ţară marcată de trecutul nazist.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump şi că Rusia va continua operaţiunea în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 21:35)

    Daca mai pocnesc inca o luna rafinariile rusesti atunci regimul mafiot de la kremlin o sa cada din interior. Putin o sa cada pe horn ca hreanul pe razatoare.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb