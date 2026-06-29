Fritz: ”AUR primeşte misiunea să salveze PSD”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, atrage atenţia că AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD, fiind doar ''asigurarea de viaţă'' a social-democraţilor, şi spune că apar primele voci care explică de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu, informează Agerpres.
El consideră că AUR este ''creaţia sistemului'', ''fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului''.
'' 'Interesul naţional' a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. (...) AUR nu a fost niciodată un partid antisistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creaţia sistemului, fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptăţită, împotriva partidului care a domnit peste România şi a furat-o sistematic de speranţe şi prosperitate după Revoluţie'', a scris Fritz pe Facebook.
Potrivit acestuia, AUR primeşte misiunea să salveze PSD.
''Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu, care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moţiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact. Acum, AUR primeşte misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum, AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu, care a dat OUG 13 şi a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanţi AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viaţă a PSD'', a transmis preşedintele USR.
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat luni că formaţiunea sa poate dialoga oricând, cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacşu, despre care spune că s-a dovedit a fi 'un partener echilibrat'.
'Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacşu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziţia partidului trebuie să ţină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi', a afirmat senatorul la Palatul Parlamentului.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:30)
Și Petrișor Peiu este un om echilibrat. A fost alături de PNȚ-cd, de PSD și acum este cu AUR. Îi mai rămâne PNL, USR și UDMR.
1.1. a fost cu utc, pcr prima data (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:37)
in "iepoca" de aur ,dupa 90 au urmat "celelante ".
2. doar daca se desfiinteaza
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:34)
mai poate salva sobolanimea comunisto-securita.au incercat acum o saptamana nu le ajungeau voturile si la un semnal o parte din nsobolani a fugit din parlament, pentru ca erau aproape deconspirati, au fost doar 258 de parlamentari prezenti ,cineva dintr-o unitate militara dupa ce a ascultat telefoanele a ajuns la concluzia ca nu au 233 de voturi necesare trecerii guvernului .sobolanii au astazi maxim 170 de voturi impreuna psd=haur , ei cer ,santajaza UDMR sa vina cu restul de voturi si minoritatile ,dar si asa cu voturile scursurilor securiste din PNL sunt la limita ,un vot doua maxim la orice bruiaj sunt terminati. ciuhabul murad a repetat de N ori ca 53% din haur voteaza guvernul tuciuriului analfabet vestea si vor avea 234-235 de voturi .nu le au fara UDMR .