Fritz: ”AUR primeşte misiunea să salveze PSD”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, atrage atenţia că AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD, fiind doar ''asigurarea de viaţă'' a social-democraţilor, şi spune că apar primele voci care explică de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu, informează Agerpres.

El consideră că AUR este ''creaţia sistemului'', ''fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului''.

'' 'Interesul naţional' a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. (...) AUR nu a fost niciodată un partid antisistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creaţia sistemului, fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptăţită, împotriva partidului care a domnit peste România şi a furat-o sistematic de speranţe şi prosperitate după Revoluţie'', a scris Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, AUR primeşte misiunea să salveze PSD.

''Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu, care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moţiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact. Acum, AUR primeşte misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum, AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu, care a dat OUG 13 şi a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanţi AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viaţă a PSD'', a transmis preşedintele USR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat luni că formaţiunea sa poate dialoga oricând, cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacşu, despre care spune că s-a dovedit a fi 'un partener echilibrat'.

'Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacşu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziţia partidului trebuie să ţină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi', a afirmat senatorul la Palatul Parlamentului.