Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fritz: ”AUR primeşte misiunea să salveze PSD”

S.B.
Politică / 29 iunie, 16:52

Fritz: ”AUR primeşte misiunea să salveze PSD”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, atrage atenţia că AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD, fiind doar ''asigurarea de viaţă'' a social-democraţilor, şi spune că apar primele voci care explică de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu, informează Agerpres.

El consideră că AUR este ''creaţia sistemului'', ''fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului''.

'' 'Interesul naţional' a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. (...) AUR nu a fost niciodată un partid antisistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creaţia sistemului, fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptăţită, împotriva partidului care a domnit peste România şi a furat-o sistematic de speranţe şi prosperitate după Revoluţie'', a scris Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, AUR primeşte misiunea să salveze PSD.

''Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu, care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moţiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact. Acum, AUR primeşte misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum, AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu, care a dat OUG 13 şi a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanţi AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viaţă a PSD'', a transmis preşedintele USR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat luni că formaţiunea sa poate dialoga oricând, cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacşu, despre care spune că s-a dovedit a fi 'un partener echilibrat'.

'Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacşu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziţia partidului trebuie să ţină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi', a afirmat senatorul la Palatul Parlamentului.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:30)

    Și Petrișor Peiu este un om echilibrat. A fost alături de PNȚ-cd, de PSD și acum este cu AUR. Îi mai rămâne PNL, USR și UDMR.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  a fost cu utc, pcr prima data (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:37)

      in "iepoca" de aur ,dupa 90 au urmat "celelante ".

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  doar daca se desfiinteaza
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 17:34)

    mai poate salva sobolanimea comunisto-securita.au incercat acum o saptamana nu le ajungeau voturile si la un semnal o parte din nsobolani a fugit din parlament, pentru ca erau aproape deconspirati, au fost doar 258 de parlamentari prezenti ,cineva dintr-o unitate militara dupa ce a ascultat telefoanele a ajuns la concluzia ca nu au 233 de voturi necesare trecerii guvernului .sobolanii au astazi maxim 170 de voturi impreuna psd=haur , ei cer ,santajaza UDMR sa vina cu restul de voturi si minoritatile ,dar si asa cu voturile scursurilor securiste din PNL sunt la limita ,un vot doua maxim la orice bruiaj sunt terminati. ciuhabul murad a repetat de N ori ca 53% din haur voteaza guvernul tuciuriului analfabet vestea si vor avea 234-235 de voturi .nu le au fara UDMR .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb