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arhivă

Fritz: ”Campania împotriva aşa-zişilor spioni e păguboasă pentru România”

S.B.
Politică / 1 iulie, 16:40

Fritz: ”Campania împotriva aşa-zişilor spioni e păguboasă pentru România”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, transmite că o campanie "împotriva aşa-zişilor spioni" este păguboasă pentru România, informează Agerpres.

Dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, nu ar fi ales o persoană cu numele de Fritz sau un Siegfried, scrie liderul USR, miercuri, pe Facebook.

"Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alţii mă întreabă direct dacă sunt spion. Fraţilor, vă sigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz. La fel e în cazul domnului Mureşan. Extremiştii împreună cu PSD golesc găleţi de venin naţionalist în capul lui, pentru că prenumele lui e Siegfried şi are mama săsoaică", spune Dominic Fritz, într-un mesaj video transmis pe Facebook.

Potrivit acestuia, o astfel de campanie e periculoasă pentru România, deoarece punerea la îndoială a patriotismului unui om, pe baza etniei sale, reprezintă un lucru "anti-patriotic". De asemenea, este periculoasă crearea unui "val de ură" împotriva minorităţilor etnice.

"Sunt atât de mulţi cetăţeni care au sânge german sau maghiar sau bulgar sau sârb sau rom sau tătar şi avem nevoie de ei toţi, pentru a fi o ţară puternică. Ideea că ei ar iubi România mai puţin, că ar avea alte loialităţi doar pentru că au crescut cu mai multe limbi deodată nu are nicio legătură cu valorile tradiţionale ale României", spune liderul USR.

El adăugă că România are nevoie de politicieni care cunosc mai multe limbi străine, care se luptă pentru interesele ţării, aduc bani europeni în ţară şi atrag investitori străini.

Potrivit lui Fritz, cei care susţin teorii ale conspiraţiei de fapt promovează o Românie "slabă, închisă, nesigură de sine" şi "sabotează" şansele ţării de a fi puternică în Europa.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 17:09)

    asta este exact ce ar spune un spion care a muncit sa ajungă într-o poziție de putere nemaivăzută.

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 17:11)

    cineva care a stat agățat de bârnă atâta vreme în loc sa conducă Timișoara ar putea avea motive ascunse...

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