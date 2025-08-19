FT: Ucraina pregăteşte achiziţii de armament american de 100 miliarde dolari

Ucraina intenţionează să promită achiziţionarea de arme americane în valoare de 100 miliarde dolari pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să accepte garanţii de securitate pentru Kiev, potrivit Financial Times.

Publicaţia britanică notează că pachetul uriaş de armament ar urma să fie finanţat parţial de aliaţii europeni, conform unui document consultat de jurnalişti. Propunerea include şi un acord de 50 miliarde dolari pentru producerea de drone în parteneriat între SUA şi companii ucrainene.