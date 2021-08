GABRIEL GHILAN, FONDATORUL ARGINT ACTIVE:"Metalele preţioase nu ar trebui să lipsească dintr-un pachet de soluţii de economisire"

Reporter: Cum a evoluat piaţa metalelor preţioase anul trecut şi ce estimări aveţi pentru anul în curs? Cum a fost anul pentru firma dumneavoastră?

Gabriel Ghilan: Anul trecut, unul foarte dificil pentru multe activităţi economice, pe fondul pandemiei COVID-19, s-a dovedit extraordinar de bun pe piaţa metalelor preţioase, ceea ce nu a fost o surpriză. De fiecare dată, în perioade de incertitudine economică, creşte preţul aurului şi al altor metale preţioase, care sunt considerate "active de refugiu".

Pe intervale lungi, de ordinul deceniilor, creşterea preţurilor acestor metale este certă, dar într-un ritm mai lin, mai previzibil. Or, la finele anului 2020 se constatau creşteri abrupte faţă de 2019: cu 47% la argint, cu 20% la aur şi paladiu, respectiv cu 10% la platină. Pe pieţele mondiale, uncia de aur (31,10347 grame) a atins un preţ record în august 2020 - de 2.072 de dolari, la aproape nouă ani după precedentul record istoric, în septembrie 2011, când a depăşit 1.900 de dolari pentru o uncie. Momentan, cotaţia aurului se situează în jur de 1.800 de dolari pe uncie, după ce urcase către 1.870, la sfârşitul lunii mai. Iar piaţa din România reflectă aceste tendinţe globale, cu un gram de aur situat la 247 lei la finele lunii mai, respectiv circa 240 de lei acum, două luni mai târziu.

De regulă, preţul metalelor preţioase este invers proporţional cu previziunile de creştere economică, aşadar, dacă preţurile activelor de refugiu scad, e semn că economia globală este în revenire.

Pentru Argint Active, anul 2020 a fost foarte bun, în care am înregistrat o creştere de 600% a vânzărilor. Nu ştim ce ne rezervă viitorul, putem avea iarăşi creşteri spectaculoase când perspectivele economice sunt incerte, dar nu mizăm pe acestea.

Reporter: Metalele preţioase în general şi în special aurul sunt recunoscute ca fiind active sigure în perioadele de criză. În ce măsură a crescut cererea pentru acestea odată cu declanşarea pandemiei?

Gabriel Ghilan: Pentru aceste active de refugiu, orice criză este "bună", aducând creşteri de preţuri, dar situaţia de anul trecut, care încă se prelungeşte într-o anumită măsură, a avut un dublu impact. Pe de o parte, în perioada de maximă incertitudine, din martie-aprilie, marcată inclusiv de scăderi ale cotaţiilor pe bursele internaţionale, oamenii au căutat variante pentru a-şi securiza economiile, investind în aur şi argint. Pe de altă parte, prelungirea restricţiilor din motive de sănătate publică a privat oamenii de oportunităţi de a-şi cheltui banii, stimulând economisirea. Astfel, o parte din sumele economisite au fost investite în metale preţioase.

În prezent, nu mai resimţim aceeaşi "goană după aur" a clienţilor, adică motivul din spatele investiţiei nu mai este frica de o devalorizare rapidă a activelor deţinute. Dar mulţi clienţi rămân încă preocupaţi de viitor şi caută o abordare prudentă, pentru a-şi pune economiile la adăpost de fluctuaţii, mai ales văzând tendinţele de creştere a inflaţiei peste tot în lume.

Recent, website-ul de grafice pe teme economice, Visual Capitalist, arăta că puterea de cumpărare a principalelor monede ale lumii (dolar american, liră sterlină, franc elveţian şi euro) s-a erodat faţă de cea a aurului, în ultimii 40 de ani. În acest sens, pentru cine se mai gândeşte "să lase ceva copiilor", opţiunea investiţiilor în metale preţioase devine foarte atractivă. Nu spun că ar fi singura soluţie, ci că investiţia în asemenea metale preţioase ar trebui să nu lipsească dintr-un pachet de soluţii de economisire.

Reporter: Cât de căutate sunt metalele preţioase ca investiţie în ţara noastră?

Gabriel Ghilan: În privinţa opţiunilor de a investi în metale preţioase, România este o ţară încă subdezvoltată şi chiar acesta este motivul pentru care am început acest business, în 2017: pentru că nu găseam să cumpăr, de aici din ţară, lingouri şi monede. Puteam găsi doar după îndelungi căutări, suportând şi costuri de transport considerabile. Am fost convins că frustrarea pe care am simţit-o eu o aveau şi alţii, astfel că mi-am propus să aduc cât mai aproape de doritori aceste opţiuni de investiţii. Am constatat existenţa acestei nevoi în piaţă, estimând că identificarea unei variante de satisfacere a acesteia va fi o bună afacere, iar pariul s-a dovedit câştigător.

Piaţa este în formare, iar oameni încă descoperă - inclusiv stimulaţi de perioade de incertitudine precum cea pe care o parcurgem - beneficiile acestor investiţii. Odată ce au făcut descoperirea, pentru a transforma nişte "curioşi" în clienţi fideli, este important să venim cu o ofertă de calitate, adecvată tuturor bugetelor şi flexibilă.

Calitatea o aducem prin parteneriate cu cei mai buni producători, precum Geiger Edelmetalle, o companie germană care se ocupă de rafinarea metalelor preţioase, fondată în 1720, care este privită drept un etalon de calitate pe piaţa europeană. Suntem singurul distribuitor autorizat pentru România al acestui prestigios producător. Adecvarea ofertei o facem prin produse pentru toate tipurile de buget: cine nu are un buget pentru a investi în aur are la dispoziţie monede de argint. Nu în ultimul rând, flexibilitatea o asigurăm printr-un program de răscumpărare, prin care oferim posibilitatea tuturor clienţilor noştri să ne revândă activele în metale preţioase, atunci când au o nevoie urgentă de bani lichizi.

Reporter: Care sunt cele mai căutate produse din portofoliul Argint Active de către investitorii români? Care credeţi că sunt explicaţiile?

Gabriel Ghilan: Dacă ne referim la volumul vânzărilor, cele mai căutate produse din magazinul nostru online sunt cele la preţurile cele mai accesibile, precum monedele din argint pur de 31 grame (o uncie). De exemplu, o astfel de monedă din argint Maple Leaf Canada poate fi achiziţionată cu 167 lei (n.r. valoare la data publicării interviului). Alţii îşi doresc aur pur, iar cel mai convenabil produs e un lingou de un gram de 24K, disponibil la 315 lei. Alţi clienţi sunt mai atraşi de monede, care sunt mici opere de artă, datorită inscripţiilor, reliefurilor şi gravurilor, fiind foarte dorite de colecţionari.

Pentru alţi clienţi nu este determinant acest aspect, ci puritatea metalului şi posibilitatea de a deţine multă valoare într-un obiect redus ca dimensiune, precum un set de 25 de lingouri de aur de 24K de câte un gram fiecare, disponibil ultima oară la 7.000 de lei, dar stocul este epuizat momentan.

Pentru investitori cu putere financiară mai mare am adus, recent, şi aşa-numitele Monster Boxes, care conţin câte 500 de monede de argint pur, pentru preţuri situate la vreo 80.000 de lei.

Reporter: Care este profilul standard al unui client al companiei dumneavoastră?

Gabriel Ghilan: Până acum, nu am schiţat un profil standard, fiind în continuare uimit de diversitatea clienţilor care s-au arătat interesaţi de metalele preţioase. Cei care îşi permit un Monster Box sunt, cel mai probabil, investitori cu portofolii mai diversificate, care respectă regula de a-şi păstra 10-15% din active în metale preţioase. Despre alţii - care cumpără lună de lună câte o singură monedă de argint, care poate că nu trece de 100 de lei - probabil că e mai greu de crezut că au venituri consistente. Totuşi, chiar dintre cei care încep cu investiţii mici, de o monedă pe lună, unii ajung treptat la investiţii mai consistente.

Desigur că orice companie se bucură de vânzări mai mari, aşadar de clienţi care îşi permit să cumpere mai mult, dar, dincolo de acest aspect, pe mine mă bucură diversitatea clienţilor Argint Active şi faptul că sunt motivaţi să economisească şi ne pun întrebări despre investiţii. După ce ajungi un anumit nivel de confort material, din munca ta ca antreprenor, nu contează să faci mai mulţi bani, ci să obţii alt fel de satisfacţie, care pentru mine constă în a şti că am contribuit la creşterea gradului de educaţie financiară de a cărei lipsă suferim destul de mult în România.

Mult mai important decât mărimea sumei pe care reuşeşti să o pui deoparte lunar este să îţi creezi disciplina economisirii unei părţi din venituri, în fiecare lună, şi să te informezi cu privire la modalităţile de a-ţi păstra valoarea, muncită sau moştenită. Astfel, decât să pună bancnote la saltea sau într-un cont bancar, unde nu le pot "atinge", pe unii îi motivează mai mult să colecţioneze monede. Mă bucur să aflu despre un asemenea potenţial client, dar mă bucur şi să aud despre oameni care aleg planuri de investiţii pentru copii, îşi fac asigurări de viaţă sau investesc pe piaţa de capital.

Reporter: Ce trebuie să ştie un investitor atunci când are în plan să achiziţioneze metale preţioase?

Gabriel Ghilan: Din perspectivă obiectivă, lingourile şi monedele nu au nevoie nici de condiţii speciale de păstrare, nici nu se degradează în timp, dacă sunt ţinute în ambalajele originale, şi nici nu necesită atestări suplimentare ale calităţii, odată ce vin deja certificate internaţional de cei mai respectabili producători. Singurele nevoi speciale sunt legate de siguranţă, care se pot rezolva fie prin seifuri, fie prin casete de valoare oferite de bănci.

Din perspectiva aşteptării subiective a unor randamente din partea fiecăruia e bine de ştiut că, pentru acest tip de investiţii, nu ne putem aştepta la câştiguri mari pe perioade scurte. Vorbim de o investiţie cu risc scăzut, care aduce câştiguri sigure, dar pe termen lung.

Reporter: Care sunt avantajele unei investiţii în metale preţioase?

Gabriel Ghilan: Aş începe prin a menţiona siguranţa investiţiei, relevantă mai ales în perioade de turbulenţe economice. Cotaţiile internaţionale ale metalelor preţioase nu sunt influenţate de ratinguri de ţară, de datoriile guvernelor sau de unele decizii nesăbuite ale acestora. Dacă monedele unor state se pot devaloriza, aurul şi argintul sunt imune la aşa ceva. Investiţiile în metale preţioase sunt la adăpost de inflaţie, având în spate un istoric care poate fi probat nu doar prin câteva sute de ani de dezvoltare capitalistă a economiei, ci prin mii de ani de istorie a omenirii.

Al doilea avantaj constă în lichiditatea de care dau dovadă, similară instrumentelor de pe piaţa de capital. La Argint Active, oferim un program de răscumpărare a metalelor achiziţionate de la noi, astfel că orice client este ferit de riscul de a nu-şi putea lichida un activ când are nevoie de bani.

Aş mai aminti şi profiturile mai mari, pe termen lung, în special comparativ cu depozitele bancare, respectiv lipsite de riscuri, dacă ne raportăm la acţiuni de pe burse.

În fine, raritatea este un alt avantaj. Aproape tot aurul extras vreodată de oameni există încă, în lingouri, decoraţiuni, opere de artă, bijuterii ori sub alte forme. Se extrage în continuare, iar cererea creşte mai rapid decât oferta.

Reporter: La cât se ridică suma medie investită în achiziţia de metale preţioase în ţara noastră?

Gabriel Ghilan: Dat fiind nivelul veniturilor generale ale românilor, din experienţa noastră, investiţiile medii se situează sub 10.000 de euro. Dar avem şi clienţi mai înstăriţi, care "saltă" cu mult media, pe când alţii au investiţii în produsele noastre care nu depăşesc 1-2.000 euro pe an. Pentru cei din prima categorie, probabil că zeci de mii de euro nu reprezintă mare lucru şi or avea şi alte active, mult mai valoroase. Dar pentru cei din a doua categorie, poate că a economisi şi numai 1.000 de euro pe an, în produse din metale preţioase, este o mare performanţă - care merită felicitată şi încurajată.

Pentru oameni ca aceştia, care nu se gândesc să "îmulţească" averi, ci să-şi păstreze "puţinul", transformarea economiilor în produse de aur şi argint a fost o alegere bună. De pildă, cine ar fi investit acum cinci ani 1.000 de euro în aur (câteva lingouri de un gram), ar fi avut în prezent 1.500 de euro. Iar cine ar fi investit aceeaşi sumă în argint, ar fi ajuns la 1.800 de euro.

Reporter: Ce estimări aveţi pentru anul în curs legat de vânzările companiei dumneavoastră?

Gabriel Ghilan: Dacă ne uităm la rezultatele pe care le-am obţinut anul trecut şi la cele înregistrate anul acesta, până acum, nu putem decât să fim optimişti şi să ne aşteptăm tot la creştere. Probabil nu va mai fi atât de spectaculoasă, precum în 2020, dar nici nu ne dorim acest lucru.

Creşterile accelerate ar fi generate de un climat economic instabil, în care cei care deţin deja nişte bani, s-ar grăbi să securizeze puterea lor de cumpărare, investind în aur şi argint. În locul acestor circumstanţe, ne-ar bucura mai mult o creştere mai predictibilă, dar constantă, într-un climat de creştere economică, în care tot mai multor oameni le cresc veniturile, iar tot mai mulţi dintre ei decid să îşi păstreze o parte din valoarea dobândită în metale preţioase.

Reporter: Vă mulţumesc!