Gabriela Horga cere dezbatere publică pe legea plăţii pensiilor private din Pilonul II

A.B.
Politică / 8 august, 15:30

Gabriela Horga cere dezbatere publică pe legea plăţii pensiilor private din Pilonul II

Senatorul Gabriela Horga, preşedinta Comisiei de Buget-Finanţe, susţine că proiectul legislativ privind plata pensiilor private din Pilonul II, iniţiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin vicepreşedintele Dan Armeanu şi transmis Guvernului pentru aprobare, trebuia supus unei dezbateri publice ample şi explicat clar participanţilor.

„Proiectul ar fi trebuit să fie supus unei dezbateri publice ample şi explicat clar participanţilor, inclusiv în ceea ce priveşte modul în care s-a stabilit procentul de 25% pentru plata forfetară şi pragul valoric sub care această plată se permite integral”, a scris Horga pe Facebook.

Senatorul consideră esenţială stabilirea clară a modalităţilor de încasare a pensiei private, „obligaţie prevăzută şi de recomandările OCDE”, însă avertizează că soluţia trebuie găsită prin dialog public, astfel încât să nu fie afectată sustenabilitatea fondurilor. „Participanţii trebuie să păstreze dreptul de a opta pentru plata în sumă forfetară, însă, în acelaşi timp, trebuie menţinute lichiditatea şi solvabilitatea fondurilor de pensii. Acest echilibru este vital pentru sustenabilitatea sistemului”, a subliniat ea.

Horga atrage atenţia că actualul proiect este „lacunar” şi prevede „un mecanism greoi de plată, prin noi fonduri autorizate”, necesitând îmbunătăţiri substanţiale. „Banii din Pilonul II sunt ai celor 8,3 milioane de participanţi şi aşa vor rămâne”, a conchis preşedinta Comisiei de Buget-Finanţe.

