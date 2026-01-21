Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Gabriella Offeddu a fost numită General Manager JTI România, Moldova şi Bulgaria

T.B.
Comunicate de presă / 21 ianuarie, 07:36

Gabriella Offeddu a fost numită General Manager JTI România, Moldova şi Bulgaria

Începând din ianuarie 2026, Gabriella Offeddu a fost numită General Manager al JTI România, Moldova şi Bulgaria, conform unui comunicat remis redacţiei.

Gabriella are peste 20 ani de experienţă internaţională în afaceri, lucrând în pieţe globale mari, în Milano, Paris, New York, Singapore, Hong Kong, Londra sau Tokyo. De-a lungul carierei, şi-a creat o expertiză solidă în dezvoltarea brandurilor, marketing şi vânzări, atât în industriile de lux şi modă, cât şi în sectorul tutunului.

S-a alăturat JTI în 2017, la Geneva, unde a ocupat mai multe poziţii de conducere, inclusiv coordonarea brandurilor globale cheie şi a strategiei de portofoliu pentru marketing şi vânzări. Din 2022, Gabriella a condus cu succes JTI Irlanda, consolidând performanţa şi poziţia pe piaţă a companiei.

Gabriella deţine un MBA la Universitatea din Birmingham (Marea Britanie) şi a absolvit programe de senior leadership la London Business School şi IMD.

Referindu-se la numirea sa, Gabriella Offeddu, General Manager al JTI România, Moldova şi Bulgaria, a declarat: "Sunt onorată să preiau conducerea afacerii JTI din România, Moldova şi Bulgaria, un cluster de importanţă strategică pentru companie. Împreună, aceste pieţe reflectă angajamentul pe termen lung al JTI faţă de investiţii responsabile, stabilitate şi parteneriat cu comunitatea prin diverse proiecte. În România, unde JTI a construit o prezenţă solidă legată de producţie, precum şi comercială, planurile noastre recent anunţate de a construi o nouă fabrică demonstrează în mod clar încrederea în această piaţă şi intenţia de a contribui la dezvoltarea economică sustenabilă, crearea de locuri de muncă şi generarea de valoare pe termen lung pentru ţară. Vom continua, de asemenea, să avansăm în categoria produselor cu risc redus prin Ploom AURA, dispozitiv de ultimă generaţie pentru încălzit tutunul. Aştept cu nerăbdare să contribui la următoarea etapă de creştere sustenabilă şi inovativă a JTI în regiune, în calitate de partener constructiv şi de încredere.”

Gabriella Offeddu a preluat atribuţiile de la Alexander Pitchka, care îşi va continua cariera în cadrul JTI, în regiunea Europei de Vest.

JTI, membră a JT Group, este o companie internaţională modernă şi dinamică, pasionată de calitate şi inovaţie. Compania îşi vinde produsele în peste 130 de pieţe, având ca obiectiv oferirea unor experienţe excepţionale adulţilor consumatori de produse din tutun şi nicotină. JTI deţine la nivel global mărcile Winston şi Camel, a doua şi respectiv a treia cele mai mari mărci din lume, în categoria produselor din tutun care arde. Alte mărci globale deţinute sunt MEVIUS şi LD. De asemenea, compania este prezentă în categoria produselor cu risc redus, cu marca de tutun încălzit Ploom, marca de vaping Logic şi pliculeţele cu nicotină Nordic Spirit. Cu sediul central la Geneva, Elveţia, JTI are peste 46.000 de angajaţi şi a fost recunoscută Global Top Employer pentru al unsprezecelea an consecutiv, în 2025. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.jti.com.

