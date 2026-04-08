Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Galaţi: Investiţie de 35 milioane lei în infrastructură verde

Ana Felea
Politică / 8 aprilie, 17:59

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi

Primăria municipiului Galaţi a semnat contractul de finanţare europeană pentru primul proiect care vizează amenajarea Văii Ţiglinei, un demers amplu de regenerare urbană şi reconversie a unui teren degradat. Anunţul a fost făcut de primarul Ionuţ Pucheanu, care a precizat că este vorba despre „primul din cele două proiecte care vizează amenajarea Văii Ţiglinei”.

Proiectul, intitulat „Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat Valea Ţiglinei - Etapa Biodiversitate”, are o valoare totală de aproximativ 35 de milioane de lei, „din care contribuţia de la bugetul local este de circa 15 milioane lei”, iar durata de implementare este estimată la 24 de luni.

Potrivit administraţiei locale, investiţia urmăreşte „consolidarea infrastructurii verzi urbane şi crearea unor condiţii favorabile biodiversităţii”, printr-o serie de intervenţii punctuale. Astfel, proiectul include „protejarea arborilor maturi şi a vegetaţiei valoroase prin măsuri speciale de şantier”, dar şi „plantarea de arbori, arbuşti şi plante perene autohtone, cu rol în sprijinirea polenizatorilor şi refacerea habitatelor naturale”.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru „eliminarea speciilor invazive şi înlocuirea lor cu vegetaţie locală rezilientă”, precum şi pentru „reducerea presiunii antropice prin trasee bine definite care protejează zonele sensibile”. Componenta ecologică este completată de „crearea de microhabitate pentru faună urbană (păsări, insecte, mamifere mici)” şi de soluţii de adaptare la schimbările climatice, prin „plantări care reduc insula de căldură, sporesc retenţia apei pluviale şi îmbunătăţesc calitatea aerului”.

Autorităţile locale pregătesc deja şi a doua etapă a proiectului, „Etapa Regenerare urbană”, care va include şi Parcul „Corneliu Coposu” (Cloşca). Aceasta are în vedere „amenajarea de alei, locuri de joacă, sport şi socializare” şi este estimată la circa 32 de milioane de lei, urmând să fie depusă spre finanţare în perioada următoare.

În paralel, Primăria Galaţi intenţionează să depună şi proiectul pentru amenajarea şi punerea în valoare a Falezei Dunării, o investiţie majoră estimată la 226 de milioane de lei, care completează strategia de dezvoltare urbană a municipiului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 08 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

08 aprilie
Ediţia din 08.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR): 5.0949
Dolar SUA (USD): 4.3602
Franc elveţian (CHF): 5.5292
Liră sterlină (GBP): 5.8559
Gram de aur (XAU): 671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb