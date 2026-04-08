Galaţi: Investiţie de 35 milioane lei în infrastructură verde

Primăria municipiului Galaţi a semnat contractul de finanţare europeană pentru primul proiect care vizează amenajarea Văii Ţiglinei, un demers amplu de regenerare urbană şi reconversie a unui teren degradat. Anunţul a fost făcut de primarul Ionuţ Pucheanu, care a precizat că este vorba despre „primul din cele două proiecte care vizează amenajarea Văii Ţiglinei”.

Proiectul, intitulat „Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat Valea Ţiglinei - Etapa Biodiversitate”, are o valoare totală de aproximativ 35 de milioane de lei, „din care contribuţia de la bugetul local este de circa 15 milioane lei”, iar durata de implementare este estimată la 24 de luni.

Potrivit administraţiei locale, investiţia urmăreşte „consolidarea infrastructurii verzi urbane şi crearea unor condiţii favorabile biodiversităţii”, printr-o serie de intervenţii punctuale. Astfel, proiectul include „protejarea arborilor maturi şi a vegetaţiei valoroase prin măsuri speciale de şantier”, dar şi „plantarea de arbori, arbuşti şi plante perene autohtone, cu rol în sprijinirea polenizatorilor şi refacerea habitatelor naturale”.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru „eliminarea speciilor invazive şi înlocuirea lor cu vegetaţie locală rezilientă”, precum şi pentru „reducerea presiunii antropice prin trasee bine definite care protejează zonele sensibile”. Componenta ecologică este completată de „crearea de microhabitate pentru faună urbană (păsări, insecte, mamifere mici)” şi de soluţii de adaptare la schimbările climatice, prin „plantări care reduc insula de căldură, sporesc retenţia apei pluviale şi îmbunătăţesc calitatea aerului”.

Autorităţile locale pregătesc deja şi a doua etapă a proiectului, „Etapa Regenerare urbană”, care va include şi Parcul „Corneliu Coposu” (Cloşca). Aceasta are în vedere „amenajarea de alei, locuri de joacă, sport şi socializare” şi este estimată la circa 32 de milioane de lei, urmând să fie depusă spre finanţare în perioada următoare.

În paralel, Primăria Galaţi intenţionează să depună şi proiectul pentru amenajarea şi punerea în valoare a Falezei Dunării, o investiţie majoră estimată la 226 de milioane de lei, care completează strategia de dezvoltare urbană a municipiului.