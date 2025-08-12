Garanti BBVA lansează credit de nevoi personale de până la 500.000 lei, fără garanţie imobiliară

Garanti BBVA a introdus pe piaţa din România un credit de nevoi personale de până la 500.000 lei, acordat fără garanţie imobiliară, disponibil pentru persoane fizice cu venituri din salarii, activităţi independente, dividende sau chirii, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Produsul, care include gratuit asigurare de viaţă pe toată durata contractului, poate fi utilizat pentru proiecte personale, consolidarea datoriilor sau refinanţarea altor credite. Perioada de rambursare este de până la cinci ani, iar pentru refinanţarea împrumuturilor contractate înainte de 8 iulie 2020 se poate extinde până la 10 ani, fără acordarea unei sume suplimentare.

„Acest nou produs nu este doar despre finanţare, ci despre libertatea de a face următorul pas către ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Cagri Memisoglu, Director General Adjunct, Aria Retail Banking, Garanti BBVA România, subliniind că oferta răspunde nevoii clienţilor de soluţii flexibile şi sigure.

Pentru acordarea creditului, solicitanţii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate şi să realizeze un rulaj lunar cel puţin egal cu valoarea a două rate prin conturile Garanti BBVA.