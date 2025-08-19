Garanţiile de securitate sunt cheia păcii în războiul dintre Rusia şi Ucraina

Aceasta este chintesenţa şi, în acelaşi timp, laitmotivul declaraţiilor făcute la Casa Albă. În cel mai important conclav de acest fel din istorie şi cu cea mai largă reprezentativitate, regulile dreptului internaţional au fost date peste cap şi, pentru prima dată în istoria cunoscută, unui război sângeros i se pune capăt în condiţiile în care chestiunilor de natură teritorială li se rezervă un loc secund.

Această prioritate stabilită de Trump cu Putin în Alaska şi impusă şefilor de state din Europa, şefului NATO şi şefei UE va prevala în raport cu toate celelalte condiţii şi circumstanţe care vor defini, în termeni juridici, armistiţiul.

La Casa Albă nu a avut loc o dezbatere. Nici măcar o consultare. Ceea ce a organizat Trump pe parcursul unui conclav aşa cum nu s-a mai văzut a fost cel mult o „luare de temperatură” a poziţiilor liderilor europeni şi, mai degrabă, o informare din partea liderului american referitor la ce urmează să se întâmple. Iar laitmotivul, aşa cum precizam de la început, a fost conceptul garanţiilor de securitate, sub semnul căruia se vor alinia toate celelalte înţelegeri care, în intervalul de aproximativ două săptămâni, se vor creiona până la preconizata întâlnire Putin-Zelenskyi şi mult după, până când în fine va exista un tratat de pace care va scoate Europa din impas.

Dar ce înseamnă aceste garanţii de securitate, iniţial convenite şi cu Vladimir Putin?

Ucraina va putea dispune de o armată extrem de puternică, bine dotată şi instruită, capabilă să facă faţă unei eventuale noi agresiuni a Federaţiei Ruse. Frontierele ei, astfel cum vor fi trasate, vor fi garantate de Statele Unite, de NATO şi de Uniunea Europeană.

Pentru ca o asemenea garanţie să nu fie doar teoretică, adică formală, se va produce o inovaţie în materie de drept internaţional: o extrapolare a faimosului articol 5 din Tratatul NATO. Ucraina nu va fi primită în NATO pe o perioadă nedeterminată, dar, în schimb, statele membre vor fi gata să extindă articolul 5 şi asupra acestui stat non-NATO.

Cu alte cuvinte, dacă Ucraina va fi atacată, NATO îşi asumă libertatea de a interveni cu întreg arsenalul militar, în mod nemijlocit, pentru a o apăra şi a-i garanta securitatea. Dacă se va întâmpla acest lucru, care teoretic deja este convenit şi acceptat şi de Vladimir Putin, atunci această garanţie de securitate este suficient de solidă pentru ca Ucraina să-şi poată exercita în viitor, nestânjenit, suveranitatea.

Poate sau chiar probabil cu un alt conducător, întrucât după perfectarea păcii Volodimir Zelenskyi va trebui să dea piept cu alegătorii. Şi nu este deloc exclus să prevaleze, în momentul alegerilor prezidenţiale, faptul că, în schimbul garanţiilor de securitate, Ucraina pierde pentru totdeauna nu numai de facto, ci şi de jure, adică în termeni juridici, Peninsula Crimeea.

Şi, legat de Peninsula Crimeea, Ucraina mai poate pierde una sau chiar două dintre regiunile în care se desfăşoară în prezent războiul. Este adevărat că niciuna nu a fost cucerită în totalitate de către Federaţia Rusă, dar, la fel de adevărat este că toate cele patru au fost încorporate sub aspect constituţional în teritoriul Rusiei.

Pentru a avea acces în Peninsula Crimeea altfel decât pe podul de peste strâmtoarea Kerch, Ucraina are nevoie să-şi încorporeze şi de facto, şi de jure, cu recunoaştere internaţională, cel puţin una dintre cele patru regiuni.

După ce au făcut act de prezenţă, după ce, rând pe rând, liderii europeni l-au aplaudat la scenă deschisă pe Donald Trump, aceştia s-au retras disciplinat de la Casa Albă, întorcându-se în statele lor, dar nu înainte de a asista la o conferinţă de presă atipică, organizată de Donald Trump nu după, ci înaintea convorbirilor oficiale.