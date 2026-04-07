Garda Naţională de Mediu: Traseul peştelui, monitorizat de la sursă până pe masa consumatorilor

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au verificat, în perioada 2-6 aprilie, 190 magazine specializate în vânzarea de peşte şi 51 de pieţe agroalimentare, depistând mai multe nereguli, informează news.ro.

Au fost aplicate amenzi şi avertismente, fiind, de asemenea, confiscate produse neconforme. În plus, au fost depistaţi 6,5 kilometri de plase utilizate la braconaj.

”Garda Naţională de Mediu îşi consolidează acţiunile de control pe întreg lanţul de valorificare a resurselor piscicole - de la combaterea braconajului în mediul natural până la verificarea modului în care peştele ajunge în comerţ”, a transmis, marţi, Garda Naţională de Mediu.

Instituţia anunţă că a derulat o amplă operaţiune naţională de control în domeniul comercializării peştelui şi produselor din peşte, în perioada 2-4 aprilie 2026.

”Această abordare integrată reflectă o realitate clară: peştele braconat nu dispare, ci ajunge în circuitul economic, iar lipsa trasabilităţii reprezintă veriga vulnerabilă care permite acest fenomen. Tocmai pentru a întrerupe acest lanţ, Garda Naţională de Mediu a extins controalele şi către zona de comercializare”, a manţionat instituţia citată.

Au fost făcute 210 controale la nivel naţional, fiind verificate 190 magazine specializate şi 51 pieţe agroalimentare.

S-au aplicat 31 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 361.700 lei şi 27 de avertismente, fiind confiscate mărfuri neconforme.

”În cadrul controalelor au fost identificate nereguli privind lipsa documentelor de provenienţă, deficienţe în asigurarea trasabilităţii şi condiţii neconforme de comercializare”, a mai transmis Garda de Mediu.

În ultimele două săptămâni, Garda Naţională de Mediu a acţionat în zonele cu risc ridicat - Olt, Dunăre, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre - unde a identificat şi eliminat aproximativ 6,5 km de plase ilegale din mediul natural, a descoperit sute de kilograme de peşte transportat fără documente de provenienţă, unelte ilegale de pescuit (plase monofilament, setci, vintire) şi transporturi realizate cu vehicule special adaptate, inclusiv cu sisteme de refrigerare.

”Aceste constatări indică existenţa unui circuit organizat, în care peştele capturat ilegal este introdus ulterior în piaţă. Garda Naţională de Mediu va continua acţiunile de control la nivel naţional, cu accent pe zonele şi sectoarele vulnerabile. Combaterea braconajului şi verificarea trasabilităţii produselor din peşte nu sunt acţiuni separate, ci parte dintr-un efort coerent de protejare a resurselor naturale şi a sănătăţii populaţiei”, au transmis oficialii instituţiei.